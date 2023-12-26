Wednesday, 27 December 2023 01:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ليوان العقارية تطلق هوية مشروعها النوعي ليفن ليوان

12/26/2023 2:15:58 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت شركة ليوان للتطوير العقاري عن الهوية الجديدة لمشروعها القادم "ليفن ليوان" متعدد الاستخدام والذي يقع شمال غرب العاصمة الرياض في حي المحمدية على طريق الملك عبدالله وبين طريق الملك فهد وشارع

وتأتي هوية المشروع معززة لمفهوم جودة الحياة في القطاع العقاري ومتضمنة تفاصيل إبداعية بدءاً من التسمية وحتى هوية المشروع بشكلها الأخير، حيث دمج الاسم كلمتي Live in بمعنى (العيش في) مكان نابض بالحياة المتكاملة، وجاءت ألوان الهوية البصرية وخطوطها متناغمة مع المعنى الذي تعكسه، فما بين اختيار خط عربي (يعكس الاعتزاز بالهوية العربية) مع لمسة تحاكي التوقيع الفرنسي (في إشارة إلى الأناقة والعصرية)، تأتي الألوان لتكمل جمال المفهوم (متدرجة بين ألوان دافئة تعكس الحياة الهادئة والمطمئنة وبين الألوان المنتعشة التي تدل على حيوية العيش ونمط الحياة الصحي)، ثم تأتي المثلثات ضمن الهوية البصرية لتمثل البناء النجدي القديم وتعزز الطراز السلماني في العمارة إلى جانب الطراز العصري، في ثنائية بهية تجمع الأصالة النجدية (كود العمارة السلماني) بالتصاميم الحديثة في

أما المعنى الأكثر شمولية لـ(ليفن ليوان)، فهو يشير إلى الحياة الليوانية، فكما هو متعارف، يشار إلى الليوان بالمبنى المغلق من ثلاث جهات والمفتوح من جهة واحدة، وليفن ليوان يعكس الحياة ضمن 3 ليوانيات:
الليوان الأول بحرف الـ(U) ويتمثل في المنطقة التجارية – ستريب مول- حيث تنتعش فيها المحال التجارية والمطاعم والمقاهي وتعتبر منطقة نشطة (منطقة حركة) وحيوية.
أما الليوان الثاني فيتمثل في المبنى رقم 5، على شكل حرف الـ(U) أيضاً، ويتوسطه المسبح والأندية الرياضية (منطقة عائلية

فيما يقع الليوان الثالث ضمن المبنى رقم 4 ورقم 6، ويتوسطه المسجد وامتداد الحدائق، في ليوان هادئ بروحية متوازنة تناسب النطاقات العامرة بالأحاديث وتحتفي بكبار السن الذين يميلون للتواجد فيها.
وبهذا.. تلتقي الجودة الحياتية بالتكامل العمراني ورفاهية العيش في المشروع، وتضئ هذه الليوانيات عقد حي المحمدية الكائن بين الدرعية وحدائق الملك سلمان.
يذكر أن ليفن ليوان يمثل مجمعاً حيوياً تلتقي فيه المساحات السكنية بالمعارض التجارية والمساحات المكتبية وتتلاقى تفاصيله بين مساحات خضراء مفتوحة وتتعدد خدماته ومرافقه ما بين الأندية الرياضية، برك السباحة المغلقة والمفتوحة، صالة متعددة الاستخدام، ألعاب بادل، ألعاب أطفال، كما يطرح المشروع ستريب مول مفتوح بطول 230 متر وبإطلالة مباشرة على طريق الملك عبدالله مع بوليفارد وجلسات خارجية ومطاعم ومقاهي تمنح الزائر والمقيم فيه تجربة مختلفة ومتعة حسية بين رفاهية اللحظة وتفاصيل المشروع.

MENAFN26122023000089011017ID1107658973

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث