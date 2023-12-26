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مستشفى النقاهة إلى الرعاية المديدة

12/26/2023 2:15:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر وزير الصحة فهد الجلاجل قرارا بتغيير مسمى ((مستشفى النقاهة)) إلى ((مستشفى الرعاية المديدة بالرياض))؛ كونها المنشأة المتخصصة في تجمع الرياض الصحي الأول التي تُعنى بخدمة مستفيدي مسار الرعاية المديدة بشكلٍ تخصصي شامل، وهو أحد مسارات نموذج الرعاية الحديثة، وضمن مبادرات رؤية المملكة الصحية 2030.
ويقدم مستشفى الرعاية المديدة بالرياض الخدمات التي تغطي جميع الاحتياجات الطبية والوقائية والعلاجية والنفسية ومتطلبات الحياة الأساسية لمرضى الرعاية المديدة، وخدمة العناية التلطيفية لغير الأورام؛ وهي خدمة حديثة، ويعد المستشفى من أوائل المستشفيات على مستوى المملكة بتطبيق هذا النوع من الخدمات التي تعتبر مفهوم أوسع وأشمل للعناية التلطيفية؛ حيث لا يقتصر على مرضى الأورام بل يمتد ليشمل تلبية احتياجات وتحسين نمط حياة أصحاب الأمراض المزمنة، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأمد؛ وذلك لجودة حياة أفضل للمرضى.
يذكر أن مستشفى الرعاية المديدة بالرياض حظي باهتمام كبير من وزارة الصحة وتجمع الرياض الصحي الأول، ويقدم كل الخدمات الصحية النوعية والمتطورة لمختلف فئات المجتمع.

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