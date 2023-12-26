مستشفى النقاهة إلى الرعاية المديدة

(MENAFN
- Al Watan) أصدر وزير الصحة فهد الجلاجل قرارا بتغيير مسمى ((مستشفى النقاهة)) إلى ((مستشفى الرعاية المديدة بالرياض))؛ كونها المنشأة المتخصصة في تجمع الرياض الصحي الأول التي تُعنى بخدمة مستفيدي مسار الرعاية المديدة بشكلٍ تخصصي شامل، وهو أحد مسارات نموذج الرعاية الحديثة، وضمن مبادرات رؤية المملكة الصحية 2030.
ويقدم مستشفى الرعاية المديدة بالرياض الخدمات التي تغطي جميع الاحتياجات الطبية والوقائية والعلاجية والنفسية ومتطلبات الحياة الأساسية لمرضى الرعاية المديدة، وخدمة العناية التلطيفية لغير الأورام؛ وهي خدمة حديثة، ويعد المستشفى من أوائل المستشفيات على مستوى المملكة بتطبيق هذا النوع من الخدمات التي تعتبر مفهوم أوسع وأشمل للعناية التلطيفية؛ حيث لا يقتصر على مرضى الأورام بل يمتد ليشمل تلبية احتياجات وتحسين نمط حياة أصحاب الأمراض المزمنة، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأمد؛ وذلك لجودة حياة أفضل للمرضى.
يذكر أن مستشفى الرعاية المديدة بالرياض حظي باهتمام كبير من وزارة الصحة وتجمع الرياض الصحي الأول، ويقدم كل الخدمات الصحية النوعية والمتطورة لمختلف فئات المجتمع.
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