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ري المزروعات بالمياه المعالجة

12/26/2023 2:15:58 PM
(MENAFN- Al Watan) شدّد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، على أهمية الري بالمياه المعالجة بدلاً عن الري العادي، منوّهاً بضرورة الاستفادة من المياه المعالجة واستثمارها في ري المزروعات بالطرق الرئيسية ومداخل المدن والحدائق في المناطق ذات الأولوية العالية.
جاء ذلك خلال رئاسة أمين الشرقية، الاجتماع الأسبوعي لتحسين المشهد الحضري، وتفعيل برنامج جودة الحياة في المنطقة، وذلك بمقر الأمانة بالدمام. واستعرضت غرفة عمليات تحسين المشهد الحضري، الخطة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية، وجهود الإدارة العامة للحركة والدعم اللوجيستي في رصد وإزالة الحواجز المؤقتة، وعرض عدد وقيمة المخالفات للحواجز الخرسانية، وجهود إدارة تمديد الخدمات بالمناطق ذات الأولوية.
وناقش الاجتماع طلبات شهادة امتثال المباني بالمنطقة، مبيناً أن عدد المباني المكتملة 325 طلباً، إضافة إلى عرض نماذج من مبان صدرت لها شهادة امتثال المباني، فيما استعرضت إدارة الطوارئ والبلاغات 940 حيث أنجزت الإدارة في أسبوع 3459 بلاغاً، تضمنت بلاغات للمباني، والإنارة والمرافق الخدمية، والبناء تحت الإنشاء، وبلاغات الطرق والشوارع، والفراغات والحدائق العامة، والأسواق والمتاجر، والتعديات، إضافة لبلاغات الكوارث والسيول والمكافحة.
واختتم الاجتماع بعرض جهود بلدية عين دار لمستجدات أعمالها ضمن مبادرة الطرق، ومعالجات التشوه البصري وعرض نماذج من المعالجات.

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