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ضبط مخالفين بحوزتهما حطب محلي

12/26/2023 2:15:58 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة حائل مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهما حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية أنشطة تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الاتصال بـ((911)) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و((996)) و((999)) ببقية مناطق المملكة.

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