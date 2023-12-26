ضبط مخالفين بحوزتهما حطب محلي

(MENAFN
- Al Watan) ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة حائل مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهما حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية أنشطة تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الاتصال بـ((911)) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و((996)) و((999)) ببقية مناطق المملكة.
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