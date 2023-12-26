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70 كلم مسارات للدراجات الهوائية بالمدينة

12/26/2023 2:15:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن إنجاز مسارات الدراجات الهوائية على امتداد الطرق الرئيسية وداخل الأحياء السكنية بطول 70 كيلومتراً خلال العام الجاري 2023، وذلك ضمن مستهدفاتها لتحسين جودة الحياة وتهيئة المواقع العامة لتعزيز ممارسة الرياضات المتنوعة، ضمن برنامج ((أنسنة المدينة)) ومنظومة التطوير الحضري الذي تشهده المدينة المنورة.
مواقع حيوية
وتسهم المسارات الجديدة في تعزيز مهارات الدراجين المبتدئين والمحترفين وتعزيز الوعي الصحي والرياضي لدى السكّان، بالإضافة إلى توفير تلك المسارات لتكون الدراجات الهوائية وسيلة خفيفة للنقل، وتعزيز الصحة واللياقة البدنية، وتقدم بديلاً آمنا ضمن منظومة النقل العام، حيث تتوفر في المدينة المنورة أكثر من 165 محطة للدراجات الهوائية والسكوتر عبر خدمة (كريم بايك)، لتغطي معظم الأحياء والمواقع الحيوية، وتوفر حلولاً مبتكرة بوصفها وسيلة نقل صديقة للبيئة تسهل عملية التنقل لدى السكان والزوار. وصممت مسارات الدراجات الهوائية وفقاً لمعايير الأمن والسلامة لتخدم جميع الشرائح ومن كافة الأعمار سواء كانوا محترفين أو هواة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
استدامة التنقل
يأتي ذلك في إطار دعم مستهدفات تعزيز جودة الحياة للسكان والمساهمة في إثراء تجربة الزوار بما يمكنهم من استكشاف وجهات جديدة والاستمتاع بتجارب فريدة في ظل توافر محطات تأجير الدراجات الهوائية ((كريم بايك)) في المواقع التاريخية ونقاط الجذب، بالإضافة إلى نطاق المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والأحياء السكنية لتقدم المسارات الآمنة للدراجات تجربة مميزة للساكن والزائر بما يسهم في تحقيق استدامة التنقل وخفض التأثيرات البيئية، والتشجّيع على استخدام الدرّاجة الهوائية كإحدى وسائل النقل الأساسية داخل المدينة، وتربط بين مواقف حافلات النقل العام والمراكز التجارية والتسويقية والخدمية والسكنية.

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