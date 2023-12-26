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الأولمبياد الخاص والتنس يوقعان مذكرة تفاهم

12/26/2023 2:15:58 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّع الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص والاتحاد السعودي للتنس مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون المشترك بينهما في رياضة التنس للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية في المملكة.
ووقع مذكرة التفاهم المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص عبدالرحمن القريشي، والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس هشام بخش.
وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين، حيث سيسهم كل طرف بخبرته الفنية والإدارية، للوصول إلى التعريف برياضة التنس لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية في كل مدن المملكة، والإسهام في انخراط اللاعبين من هذه الفئة في تدريبات مستمرة طوال العام، ومنافسات خاصة بهم من خلال دمجهم في الأنشطة القائمة في اتحاد التنس، ومشاركتهم في تشجيع لاعبي المنتخب الوطني للتنس.

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