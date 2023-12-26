الأولمبياد الخاص والتنس يوقعان مذكرة تفاهم

(MENAFN
- Al Watan) وقّع الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص والاتحاد السعودي للتنس مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون المشترك بينهما في رياضة التنس للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية في المملكة.
ووقع مذكرة التفاهم المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص عبدالرحمن القريشي، والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس هشام بخش.
وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين، حيث سيسهم كل طرف بخبرته الفنية والإدارية، للوصول إلى التعريف برياضة التنس لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية في كل مدن المملكة، والإسهام في انخراط اللاعبين من هذه الفئة في تدريبات مستمرة طوال العام، ومنافسات خاصة بهم من خلال دمجهم في الأنشطة القائمة في اتحاد التنس، ومشاركتهم في تشجيع لاعبي المنتخب الوطني للتنس.
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