الدولية لـ17 حكما
التاريخ
12/26/2023 2:15:57 PM
(MENAFN
- Al Watan) نال 17 حكمًا سعوديًا الشارة الدولية للملاكمة بعد اجتيازهم دورة الحكام الدولية للملاكمة ((نجمة واحدة)) التي نظمها الاتحاد الدولي للّعبة، وشلمت الدورة جانبين عملي ونظري قدمها المحاضر الدولي المعتمد من الاتحاد الدولي جون وايت، إذ تضمن الجانب النظري شرح قانون اللعبة وأبرز التعديلات الجديدة، واختبارات تحريرية بهذا الخصوص، وتطبيق عملي خلال فترة الدورة على ما تم خلالها.
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