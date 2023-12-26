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ذهب السباحة للصفا

12/26/2023 2:15:57 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت بطولة المملكة للأندية والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية، التي شهدت مشاركة 1063 سباحًا يمثلون 61 ناديًا.
وتوج بالمركز الأول وكأس البطولة نادي الصفا، وحل الفتح ثانيًا، فيما جاء الشباب ثالثًا.
يذكر أن البطولة تهدف إلى رفع الجوانب الفنية لدى لاعبي الأندية، من أجل الاحتكاك وزيادة الخبرة وصقل مهاراتهم وموهبتهم تمهيدًا لترشيحهم للمنتخبات السعودية.

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