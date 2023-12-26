ذهب السباحة للصفا

(MENAFN
- Al Watan) اختتمت بطولة المملكة للأندية والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية، التي شهدت مشاركة 1063 سباحًا يمثلون 61 ناديًا.
وتوج بالمركز الأول وكأس البطولة نادي الصفا، وحل الفتح ثانيًا، فيما جاء الشباب ثالثًا.
يذكر أن البطولة تهدف إلى رفع الجوانب الفنية لدى لاعبي الأندية، من أجل الاحتكاك وزيادة الخبرة وصقل مهاراتهم وموهبتهم تمهيدًا لترشيحهم للمنتخبات السعودية.
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