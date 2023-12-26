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مبادرات تطوعية سعودية في اليمن

12/26/2023 2:15:57 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مذكرة تعاون مشترك مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ لتنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات التطوعية في الجمهورية اليمنية.
ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، ومساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، وذلك بمقر المركز في الرياض.

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