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الهند تنشر 3 سفن في بحر العرب بعد الهجوم على سفينة تجارية

12/26/2023 2:15:57 PM
(MENAFN- Al Watan) نشرت البحرية الهندية سفن "مورموجاو" و"كوتشي" و"كلكتا" في مناطق مختلفة من بحر العرب، بعد الهجوم على سفينة تجارية قبالة الهند.
جاء ذلك في تصريحات المتحدث باسم البحرية الهندية، الذي تابع أن "طائرة الاستطلاع البحري بعيدة المدى من طراز P8I ستشارك في العملية"، وأضاف أن "مركز العمليات البحرية التابع للقيادة البحرية الغربية يراقب الوضع عن كثب بالتنسيق الوثيق مع خفر السواحل وسائر المؤسسات المعنية".
يأتي ذلك بعد هجوم بطائرة مسيرة على سفينة تجارية هندية، ألحقت بها أضرارا قبالة سواحل الهند، ولم تقع إصابات نتيجة الحادث. وقد أصيبت ناقلة النفط الخام Chem Pluto المكون طاقمها من 20 هنديا.
وذكر البنتاجون بعد ذلك أن الطائرة المسيرة التي هاجمت السفينة الهندية انطلقت من إيران.

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