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السفارة في بغداد: نتابع التحقيقات في وفاة المواطن السعودي ورفيقه الكويتي

12/26/2023 2:15:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت السفارة السعودية في بغداد بيانا حول اختفاء مواطن سعودي ومواطن كويتي في محافظة الأنبار في جمهورية العراق، أكدت فيه أن السلطات المعنية في العراق عثرت اليوم على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي وأنها تتابع مع السلطات العراقية ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية.
وأعربت السفارة عن ألمها وحزنها لهذا الخبر المفجع وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحيتين.
وأفادت المصادر أنه تم العثور على جثتي المواطن السعودي والكويتي في سيارة محروقة بالكامل، حيث تقوم السلطات العراقية بالتحقيق في ملابسات الحادث الذي يعتقد أن تنظيم داعش الإرهابي وراءه.

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