السفارة في بغداد: نتابع التحقيقات في وفاة المواطن السعودي ورفيقه الكويتي

(MENAFN
- Al Watan) أصدرت السفارة السعودية في بغداد بيانا حول اختفاء مواطن سعودي ومواطن كويتي في محافظة الأنبار في جمهورية العراق، أكدت فيه أن السلطات المعنية في العراق عثرت اليوم على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي وأنها تتابع مع السلطات العراقية ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية.
وأعربت السفارة عن ألمها وحزنها لهذا الخبر المفجع وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحيتين.
وأفادت المصادر أنه تم العثور على جثتي المواطن السعودي والكويتي في سيارة محروقة بالكامل، حيث تقوم السلطات العراقية بالتحقيق في ملابسات الحادث الذي يعتقد أن تنظيم داعش الإرهابي وراءه.
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