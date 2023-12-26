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مواهب المسرح تسطع في العاصمة

12/26/2023 2:15:57 PM
(MENAFN- Al Watan) وجه وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله فرحان، بإصدار رخصة الفرقة المسرحية السعودية، لتصبح معها متاحة على منصة ((إبداع)) للمرة الأولى، مطالبا بأن يتم الإقبال عليها، وأنه سيتم الاشتراط بعد عام من الآن لتجديدها، أن تكون الفرقة مؤسسة بكيان نظامي واضح.
تنافس مسرحي
اختتم مهرجان الرياض للمسرح في دورته الأولى فعالياته الثقافية، والتي استمرت 12 يوما، بتنظيم من هيئة المسرح والفنون الأدائية في جامعة الأميرة نورة، وأبرزت الفعاليات مواهب المسرح والفنون الأدائية، والذين سطعت نجوميتهم في العاصمة، وشهدت تنافسا كبيرا بين المشاركين، واستضاف المهرجان دولة تونس كضيف شرف في النسخة الحالية، والتي نشرت معها عبق الثقافة التونسية العربية، والفن المسرحي الإبداعي.
انطلاقة جديدة
أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، أن المسرح السعودي ينطلق انطلاقة جديدة، لم يكن مصدرها الأساسي هيئة المسرح والفنون الأدائية، وإنما الفرق المسرحية التي ستنشأ من هذا المهرجان فصاعدًا، مشيرًا إلى أن هناك فائزًا لم يذكر أمام لجنة التحكيم، وهو الجمهور الذي تمثل في حضوره بتلك الدرجة من المواكبة، والحرص على حضوره للجلسات النقدية، التي اعتادت المهرجانات أن تكون فقيرة بالحضور، بينما رأينا في مهرجان الرياض للمسرح أن هناك ازدحامًا على المقاعد المتوفرة.
رحلة مبدعة
ثمن الفنان عبدالإله السناني رئيس مهرجان الرياض للمسرح جهود الهيئة وكافة العاملين على إنجاح المهرجان، مؤكدًا أن المسرح جمعنا في رياض العز، إذ تبشر في بناء هذه النهضة الاستثنائية الشاملة، بإشراقة مسرحية سعودية عربية كبرى، تستهدف المواهب الشابة السعودية المدهشة، لتزدان بالتقاء ومشاركة المسرحيين العرب والعالميين، ووجه السناني كلمته للمشاركين في المسرحيات المتأهلة بقوله: رحلتكم مبدعة وملهمة، فقد كنتم أبطالا وشجعانا، فأنتم مصدر فخر حقيقي، وهذه المواهب الخلابة التي رأيناها لأول مرة على المسرح تذكرنا بالجدوى الحقيقية للمهرجان، فكل شيء فيكم ينبئ بمستقبل مسرحي سعودي باهر.
11 جائزة
شهد الحفل الختامي إعلان وتكريم الفائزين بـ11 جائزة من فئات جوائز المهرجان، حيث فاز شهاب الشهاب من مسرحية بحر بجائزة أفضل ممثل، وفازت أضوى فهد من مسرحية الحجر بجائزة أفضل ممثلة، وحصدت مسرحية بحر 3 جوائز ممثلة في: أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل موسيقى، وإخراج مسرحي، وفازت مسرحية صفعة بجائزتي أفضل نصٍّ، وديكور مسرحي، وفازت مسرحية الظل الأخير بجائزتي لجنة التحكيم الخاصة، وأفضل سينوغرافيا، وفازت مسرحية ضوء بجائزة أفضل إضاءة مسرحية، في حين فازت مسرحية طليعة هجر بجائزة أفضل أزياء مسرحية.

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