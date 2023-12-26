مواهب المسرح تسطع في العاصمة

(MENAFN
- Al Watan) وجه وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله فرحان، بإصدار رخصة الفرقة المسرحية السعودية، لتصبح معها متاحة على منصة ((إبداع)) للمرة الأولى، مطالبا بأن يتم الإقبال عليها، وأنه سيتم الاشتراط بعد عام من الآن لتجديدها، أن تكون الفرقة مؤسسة بكيان نظامي واضح.
تنافس مسرحي
اختتم مهرجان الرياض للمسرح في دورته الأولى فعالياته الثقافية، والتي استمرت 12 يوما، بتنظيم من هيئة المسرح والفنون الأدائية في جامعة الأميرة نورة، وأبرزت الفعاليات مواهب المسرح والفنون الأدائية، والذين سطعت نجوميتهم في العاصمة، وشهدت تنافسا كبيرا بين المشاركين، واستضاف المهرجان دولة تونس كضيف شرف في النسخة الحالية، والتي نشرت معها عبق الثقافة التونسية العربية، والفن المسرحي الإبداعي.
انطلاقة جديدة
أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، أن المسرح السعودي ينطلق انطلاقة جديدة، لم يكن مصدرها الأساسي هيئة المسرح والفنون الأدائية، وإنما الفرق المسرحية التي ستنشأ من هذا المهرجان فصاعدًا، مشيرًا إلى أن هناك فائزًا لم يذكر أمام لجنة التحكيم، وهو الجمهور الذي تمثل في حضوره بتلك الدرجة من المواكبة، والحرص على حضوره للجلسات النقدية، التي اعتادت المهرجانات أن تكون فقيرة بالحضور، بينما رأينا في مهرجان الرياض للمسرح أن هناك ازدحامًا على المقاعد المتوفرة.
رحلة مبدعة
ثمن الفنان عبدالإله السناني رئيس مهرجان الرياض للمسرح جهود الهيئة وكافة العاملين على إنجاح المهرجان، مؤكدًا أن المسرح جمعنا في رياض العز، إذ تبشر في بناء هذه النهضة الاستثنائية الشاملة، بإشراقة مسرحية سعودية عربية كبرى، تستهدف المواهب الشابة السعودية المدهشة، لتزدان بالتقاء ومشاركة المسرحيين العرب والعالميين، ووجه السناني كلمته للمشاركين في المسرحيات المتأهلة بقوله: رحلتكم مبدعة وملهمة، فقد كنتم أبطالا وشجعانا، فأنتم مصدر فخر حقيقي، وهذه المواهب الخلابة التي رأيناها لأول مرة على المسرح تذكرنا بالجدوى الحقيقية للمهرجان، فكل شيء فيكم ينبئ بمستقبل مسرحي سعودي باهر.
11 جائزة
شهد الحفل الختامي إعلان وتكريم الفائزين بـ11 جائزة من فئات جوائز المهرجان، حيث فاز شهاب الشهاب من مسرحية بحر بجائزة أفضل ممثل، وفازت أضوى فهد من مسرحية الحجر بجائزة أفضل ممثلة، وحصدت مسرحية بحر 3 جوائز ممثلة في: أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل موسيقى، وإخراج مسرحي، وفازت مسرحية صفعة بجائزتي أفضل نصٍّ، وديكور مسرحي، وفازت مسرحية الظل الأخير بجائزتي لجنة التحكيم الخاصة، وأفضل سينوغرافيا، وفازت مسرحية ضوء بجائزة أفضل إضاءة مسرحية، في حين فازت مسرحية طليعة هجر بجائزة أفضل أزياء مسرحية.
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