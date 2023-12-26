كتاب يرسم خارطة طريق للباحثين عن العمل

(MENAFN
- Al Watan) يرسم كتاب فرصة أفضل، والذي أصدره الكاتب وخبير الموارد البشرية والإرشاد المهني مرتضى أحمد اليوسف، خارطة طريق للباحثين عن العمل، ويستكشف موضوعات متعددة، تسهم في النمو الشخصي، وتعزيز فرص الفرد في النجاح في مكان العمل، في وقت يحظى بإقبال كبير من القراء، الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتعزيز قدراتهم في محيط العمل.
ويتضمن الكتاب مجموعة من الموضوعات المهمة، بدءًا من أهمية كتابة سيرة ذاتية فعالة، وكيفية إبراز التجارب والإنجازات، وصولًا إلى أهمية تطوير مهارات الاتصال والقيادة والتعاون، ويستكشف المهارات المستقبلية والتحولات التي تحدث في سوق العمل، وأهمية اكتساب المهارات التقنية والرقمية.
ويتناول الكاتب التفكير النقدي، وتعزيز قدرات الابتكار، وحل المشكلات المبتكرة، والتأكيد على أهمية تطوير مهارات التفكير التحليلي والتقييمي والنقدي في مجال العمل، واستكشاف أساليب القيادة المختلفة، وأهميتها في تحقيق النجاح.
ويعتبر فهم أساليب القيادة المختلفة أمرًا ضروريًا لكل قائد طموح، حيث يمكن لكل شخص استخدام أسلوب قيادة فريد، يساعده على التأثير على الآخرين، وتحفيزهم نحو تحقيق الأهداف المشتركة، والتكيف
مع التغييرات، وفهم احتياجات وتطلعات كل جيل.
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