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كتاب يرسم خارطة طريق للباحثين عن العمل

12/26/2023 2:15:57 PM
(MENAFN- Al Watan) يرسم كتاب فرصة أفضل، والذي أصدره الكاتب وخبير الموارد البشرية والإرشاد المهني مرتضى أحمد اليوسف، خارطة طريق للباحثين عن العمل، ويستكشف موضوعات متعددة، تسهم في النمو الشخصي، وتعزيز فرص الفرد في النجاح في مكان العمل، في وقت يحظى بإقبال كبير من القراء، الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتعزيز قدراتهم في محيط العمل.
ويتضمن الكتاب مجموعة من الموضوعات المهمة، بدءًا من أهمية كتابة سيرة ذاتية فعالة، وكيفية إبراز التجارب والإنجازات، وصولًا إلى أهمية تطوير مهارات الاتصال والقيادة والتعاون، ويستكشف المهارات المستقبلية والتحولات التي تحدث في سوق العمل، وأهمية اكتساب المهارات التقنية والرقمية.
ويتناول الكاتب التفكير النقدي، وتعزيز قدرات الابتكار، وحل المشكلات المبتكرة، والتأكيد على أهمية تطوير مهارات التفكير التحليلي والتقييمي والنقدي في مجال العمل، واستكشاف أساليب القيادة المختلفة، وأهميتها في تحقيق النجاح.
ويعتبر فهم أساليب القيادة المختلفة أمرًا ضروريًا لكل قائد طموح، حيث يمكن لكل شخص استخدام أسلوب قيادة فريد، يساعده على التأثير على الآخرين، وتحفيزهم نحو تحقيق الأهداف المشتركة، والتكيف
مع التغييرات، وفهم احتياجات وتطلعات كل جيل.

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