Wednesday, 27 December 2023 01:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هجوم إلكتروني يعطل أعمال البرلمان الألباني

12/26/2023 2:15:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أوقف البرلمان الألباني عمله مؤقتًا معلنا أنه تعرض لهجوم إلكتروني حيث حاول قراصنة الوصول إلى بياناته ومحوها.
وقال بيان إن الهجوم الإلكتروني لم ((يمس بيانات النظام))، مضيفا أن الخبراء يعملون على اكتشاف العواقب التي قد تترتب على الهجوم. وأضاف أن الخدمات ستستأنف في وقت لاحق.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن مزود خدمة الهاتف المحمول وشركة طيران جوية تم استهدافهما أيضًا بهجمات إلكترونية من قبل قراصنة إيرانيين يُطلق عليهم اسم Homeland Justice، وهو أمر لا يمكن التحقق منه بشكل مستقل.
قطع العلاقات
وتعرضت ألبانيا لهجوم إلكتروني في يوليو 2022، ألقت الحكومة وشركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات باللوم فيه على وزارة الخارجية الإيرانية. ويعتقد أن هذا الهجوم كان انتقاما لإيواء ألبانيا أعضاء من جماعة المعارضة الإيرانية مجاهدي خلق، مما دفع الحكومة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد شهرين.
ونفت وزارة الخارجية الإيرانية أن تكون طهران وراء الهجوم على مواقع الحكومة الألبانية، وأشارت إلى أن إيران تعرضت لهجمات إلكترونية من منظمة مجاهدي خلق.
وفي يونيو، داهمت السلطات الألبانية معسكرًا لأعضاء مجاهدي خلق المنفيين لمصادرة أجهزة كمبيوتر يُزعم أنها مرتبطة بأنشطة سياسية محظورة.
ومنذ عام 2013، تم إيواء حوالي 2500 منفي إيراني في ألبانيا، حيث ليس من المفترض أن يشاركوا في أي نشاط سياسي ويجب عليهم الالتزام بقوانين البلاد.
ودعمت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ألبانيا العضو في حلف شمال الأطلسي في النزاع

MENAFN26122023000089011017ID1107658959

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث