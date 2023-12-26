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أمطار على الباحة

12/26/2023 2:15:57 PM
(MENAFN- Al Watan) هطلت مساء الثلاثاء أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة، شملت محافظة العقيق ومحافظة القرى، سالت إثرها بعض الشعاب على كل من مركز وراخ ومعشوقة وكرا، فيما لا زالت الفرصة مهيئة لسقوط الأمطار خلال الأيام القادمة على الباحة وضواحيها. وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والمندق، وقلوة والمخواة، وبني حسن والحجرة، وغامد الزناد والقرى.
وأشار المركز إلى أن التوقعات لهذه الحالة تبدأ من يوم الثلاثاء، وتستمر إلى يوم الخميس القادم.

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