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الأمن العراقي يكشف ملابسات وفاة المواطنين السعودي والكويتي

12/26/2023 2:15:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الثلاثاء، العثور على جثتي المواطنين الكويتي والسعودي في صحراء الأنبار، فيما أكدت أنهما توفيا إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية.
وذكرت الخلية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أنه "إثر فقدان الاتصال بالمواطنين الخليجيين السعودي أنور الظفيري والكويتي فيصل المطيري، اللذين دخلا العراق بسمة دخول سياحية وليس لأغراض الصيد الأولى، بتاريخ 17/ 12/ 2023، والثانية 20/ 11/ 2023، تم وبتوجيه مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة واهتمام ومتابعة حثيثة من قبله بتكثيف الجهود الاستخبارية وعمليات البحث والتحري في الصحراء الواسعة الممتدة بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى".
وأضاف البيان، "وبعد استنفار كل الجهود وتخصيص قطعات كبيرة لواجب البحث والتحري والمتابعة الاستخبارية الدقيقة، تم العثور على جثتي الظفيري والمطيري، بعد أن تعرضت عجلتهما إلى إنفجار عبوة ناسفة قديمة، من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي أدت إلى احتراقها".
وتابع البيان: "وفي الوقت الذي نعزي فيه حكومتي وشعبي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، نعبر عن خالص الحزن والمواساة لعائلتي المواطنين الخليجيين، وسيقوم الجانب العراقي بتسليم ونقل وإيصال الجثتين إلى ذويهم، بالتنسيق والتعاون مع سفارتي البلدين الشقيقين في بغداد".
وأكد البيان، أنه "وفي الوقت الذي نشدد فيه على ضرورة التقيد بأحكام استحصال سمة الدخول، إن كانت سياحية أو لأغراض الصيد"، نؤكد على "ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء الخاصة بالتنسيق، حيال استحصال سمة الدخول إلى الأراضي العراقية، والتقييد بالمعايير الخاصة بحماية ومرافقة الصيادين، وقرار وموافقة مجلس الأمن الوطني والتوصيات الصادرة من وزارة الداخلية ذات العلاقة، بشروط ومعايير سمة الدخول للصيد وآليات وسياقات التنقل وحماية الصيادين".

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