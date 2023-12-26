الرعاية الصحية تبحث مع الاتصالات إطلاق بوابات خدمات إلكترونية جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تشكيل مجموعة عمل مصرية ودولية لدراسة إنشاء مستودع للبيانات
تبحث الهيئة العامة للرعاية الصحية التعاون مع وزارة الاتصالات لإطلاق بوابات خدمات إلكترونية إضافية جديدة لجميع المتعاملين مع الهيئة عبر الواتساب والبوابة الإلكترونية، خاصة الوافدين للسياحة العلاجية.
وقال أحمد السبكي. رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن التعاون مع وزارة الاتصالات للاستعانة بخبراتها كذراع استشارى فنى للهيئة فى جميع التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالخدمات الصحية المقدمة داخل منشآتها الصحية.
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ولفت السبكى، إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل متكاملة مصرية ودولية لدراسة إنشاء مستودع للبيانات“Data Ware House” بهدف دعم أكبر فى اتخاذ القرارات الاستراتيجية فى الهيئة وذلك بداية من العام المالى القادم.
أوضح أن الهيئة تستهدف التعاون مع وزارة الاتصالات لتطبيق إنترنت الأشياء فى مجال الرعاية الصحية“IOT” بمجمع السويس الطبى ليكون أول مستشفى رقمى بالكامل فى مصر.
وعقد السبكى اجتماعا مع خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمى ورئيس اللجنة العليا لميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل لبحث ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، والتوسع فى خدمات الكارت الموحد للمواطن وتعزيز تطبيقات التحول الرقمى فى قطاع الرعاية الصحية.
وأشار السبكى إلى الانتهاء من ميكنة أكثر من 300 معمل وقسم أشعة فى المنشآت الصحية التابعة للهيئة فى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل“بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس”، وربطهم بتقنية LIS وPACS، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من نظم الربط والأرشفة الإلكترونية لجميع الخدمات التشخيصية بمنشآت الهيئة يناير المقبل.
وقال خالد العطار نائب وزير الاتصالات، إنه سيتم التوسع فى العمل بمنظومة الكارت الموحد للمواطن لتشمل خدمات التأمين الشامل، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق حملات توعوية وترويجية للكارت الموحد للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى تطويره مستقبلًا للاستخدام عبر تطبيق إلكترونى على الهواتف المحمولة.
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