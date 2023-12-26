الرعاية الصحية تبحث مع الاتصالات إطلاق بوابات خدمات إلكترونية جديدة

تبحث الهيئة العامة للرعاية الصحية التعاون مع وزارة الاتصالات لإطلاق بوابات خدمات إلكترونية إضافية جديدة لجميع المتعاملين مع الهيئة عبر الواتساب والبوابة الإلكترونية، خاصة الوافدين للسياحة العلاجية.

وقال أحمد السبكي. رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن التعاون مع وزارة الاتصالات للاستعانة بخبراتها كذراع استشارى فنى للهيئة فى جميع التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالخدمات الصحية المقدمة داخل منشآتها الصحية.

موضوعاتأين يرسو الخلاف بين ((الصحة)) و((الأطباء)) على قانون المنشآت الطبية؟ “ثروة للتأمين” تضاعف التعاقدات الطبية الجماعية إلى 15 ألف مستفيد “مصر للتأمين” تقتنص وثيقة“هيلتون المعادي” بإجمالي 3.4 مليار جنيه

ولفت السبكى، إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل متكاملة مصرية ودولية لدراسة إنشاء مستودع للبيانات“Data Ware House” بهدف دعم أكبر فى اتخاذ القرارات الاستراتيجية فى الهيئة وذلك بداية من العام المالى القادم.

أوضح أن الهيئة تستهدف التعاون مع وزارة الاتصالات لتطبيق إنترنت الأشياء فى مجال الرعاية الصحية“IOT” بمجمع السويس الطبى ليكون أول مستشفى رقمى بالكامل فى مصر.

وعقد السبكى اجتماعا مع خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمى ورئيس اللجنة العليا لميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل لبحث ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، والتوسع فى خدمات الكارت الموحد للمواطن وتعزيز تطبيقات التحول الرقمى فى قطاع الرعاية الصحية.

وأشار السبكى إلى الانتهاء من ميكنة أكثر من 300 معمل وقسم أشعة فى المنشآت الصحية التابعة للهيئة فى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل“بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس”، وربطهم بتقنية LIS وPACS، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من نظم الربط والأرشفة الإلكترونية لجميع الخدمات التشخيصية بمنشآت الهيئة يناير المقبل.

وقال خالد العطار نائب وزير الاتصالات، إنه سيتم التوسع فى العمل بمنظومة الكارت الموحد للمواطن لتشمل خدمات التأمين الشامل، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق حملات توعوية وترويجية للكارت الموحد للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى تطويره مستقبلًا للاستخدام عبر تطبيق إلكترونى على الهواتف المحمولة.