((جنرال مصر)) تستثمر مليون دولار لزيادة المكون المحلى بسيارات شنراى

(MENAFN
- Al-Borsa News) تقديم سيارة بيك أب خلال النصف الثانى من 2024
قال نشأت حته، الرئيس التنفيذى لشركة جنرال مصر، والمدير التنفيذى لمجموعة شركات أبوحته، إن الشركة رصدت استثمارات تقدر بنحو مليون دولار، بهدف زيادة نسبة المكون المحلى لسيارات ((شنراى المينى فان)) إلى أكثر من 50%، مقابل 47% حاليًا.
أوضح أن الشركة تولى اهتمامًا بالتوسع فى مشروعات التصنيع المحلى للسيارات بغرض الاستفادة من التيسيرات والتخفيضات الجمركية التى تمنحها الدولة للمصنعين المحليين على مكونات الإنتاج، علاوة على تقليص التكلفة الاستيرادية.
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أرجع قرار الشركة بالاستثمار فى تنمية التصنيع المحلى، إلى التحديات التى تواجه قطاع السيارات خلال العامين الماضيين، وأبرزها تباطؤ إجراءات استيراد الشحنات المتعاقد عليها من السيارات الكاملة والمكونات.
قال إن ((جنرال مصر)) قررت رفع طاقتها الإنتاجية الشهرية لتصل إلى 200 سيارة خلال العام المقبل، بدلا من 100 سيارة شهريا بالوقت الراهن.
أوضح أن الشركة تخطط لتقديم سيارة فئة“البيك أب” محلية الصنع خلال النصف الثانى من العام المقبل 2024، ولفت إلى أن تستهدف تحقيق بيع 2500 سيارة خلال العام المقبل من“شنراى” والسيارة البيك أب الجديدة .
أكد أن ((السودان، ونيجيريا، وكوت ديفوار)) من الوجهات التصديرية للشركة خلال الفترة الحالية، فيما تعمل على فتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن الشركة تخطط لافتتاح صالتى عرض، ومركز خدمة بالتعاون مع شبكة التوزيع خلال الفترة المقبلة ، موضحا أن لدى الشركة حالياً صالتى عرض ومركز لخدمات ما بعد البيع والصيانة، بالإضافة إلى 6 صالات عرض آخرى و4 مراكز خدمة لدى شبكة الموزعين المعتمدين.
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