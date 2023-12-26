((جنرال مصر)) تستثمر مليون دولار لزيادة المكون المحلى بسيارات شنراى

قال نشأت حته، الرئيس التنفيذى لشركة جنرال مصر، والمدير التنفيذى لمجموعة شركات أبوحته، إن الشركة رصدت استثمارات تقدر بنحو مليون دولار، بهدف زيادة نسبة المكون المحلى لسيارات ((شنراى المينى فان)) إلى أكثر من 50%، مقابل 47% حاليًا.

أوضح أن الشركة تولى اهتمامًا بالتوسع فى مشروعات التصنيع المحلى للسيارات بغرض الاستفادة من التيسيرات والتخفيضات الجمركية التى تمنحها الدولة للمصنعين المحليين على مكونات الإنتاج، علاوة على تقليص التكلفة الاستيرادية.

موضوعاتشركة واحدة تسيطر على أكثر من ثلث قيمة صناعة السيارات عالمياً “شل” ترفع أسعار زيوت السيارات للشهر الثانى على التوالى ((بروميتيون)) للإطارات الراعى الرسمى للنادى الأهلى لمدة 3 سنوات

أرجع قرار الشركة بالاستثمار فى تنمية التصنيع المحلى، إلى التحديات التى تواجه قطاع السيارات خلال العامين الماضيين، وأبرزها تباطؤ إجراءات استيراد الشحنات المتعاقد عليها من السيارات الكاملة والمكونات.

قال إن ((جنرال مصر)) قررت رفع طاقتها الإنتاجية الشهرية لتصل إلى 200 سيارة خلال العام المقبل، بدلا من 100 سيارة شهريا بالوقت الراهن.

أوضح أن الشركة تخطط لتقديم سيارة فئة“البيك أب” محلية الصنع خلال النصف الثانى من العام المقبل 2024، ولفت إلى أن تستهدف تحقيق بيع 2500 سيارة خلال العام المقبل من“شنراى” والسيارة البيك أب الجديدة .

أكد أن ((السودان، ونيجيريا، وكوت ديفوار)) من الوجهات التصديرية للشركة خلال الفترة الحالية، فيما تعمل على فتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن الشركة تخطط لافتتاح صالتى عرض، ومركز خدمة بالتعاون مع شبكة التوزيع خلال الفترة المقبلة ، موضحا أن لدى الشركة حالياً صالتى عرض ومركز لخدمات ما بعد البيع والصيانة، بالإضافة إلى 6 صالات عرض آخرى و4 مراكز خدمة لدى شبكة الموزعين المعتمدين.