بنك الاستثمار الأوروبي يُقرض قبرص 230 مليون يورو لدعم مشروعات تنموية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن حزمة قروض قيمتها 230 مليون يورو لتمويل ودعم مشروعين حيويين في قبرص.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض الأول قيمته 100 مليون يورو يوجه لاستثمارات إدارة المياه في ثلاث مدن رئيسية، وقرض بقيمة 130 مليون يورو للاستثمارات الرقمية والمناخية.

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وأوضح بيان بنك الاستثمار الأوروبي أن القروض تهدف لتمويل عدة قطاعات بما في ذلك الرقمنة، وكفاءة الموارد (وخاصة المياه والطاقة)، وحماية البيئة، وتحديث البنية التحتية المهنية والتدريبية للتوظيف، والتماسك الاجتماعي.

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