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بنك الاستثمار الأوروبي يُقرض قبرص 230 مليون يورو لدعم مشروعات تنموية

12/26/2023 2:15:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن حزمة قروض قيمتها 230 مليون يورو لتمويل ودعم مشروعين حيويين في قبرص.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض الأول قيمته 100 مليون يورو يوجه لاستثمارات إدارة المياه في ثلاث مدن رئيسية، وقرض بقيمة 130 مليون يورو للاستثمارات الرقمية والمناخية.

موضوعات متعلقة نمو قطاع العقارات الإماراتي بنسبة 3.3% خلال العام الحالي البرلمان الموريتاني يصادق على موازنة تقترب من 3 مليارات دولار مؤشر إس آند بي 500 يقترب من تسجيل مستوى قياسي

وأوضح بيان بنك الاستثمار الأوروبي أن القروض تهدف لتمويل عدة قطاعات بما في ذلك الرقمنة، وكفاءة الموارد (وخاصة المياه والطاقة)، وحماية البيئة، وتحديث البنية التحتية المهنية والتدريبية للتوظيف، والتماسك الاجتماعي.

المصدر:

MENAFN26122023000202011048ID1107658954

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