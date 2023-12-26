بنك الاستثمار الأوروبي يُقرض قبرص 230 مليون يورو لدعم مشروعات تنموية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن حزمة قروض قيمتها 230 مليون يورو لتمويل ودعم مشروعين حيويين في قبرص.
وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض الأول قيمته 100 مليون يورو يوجه لاستثمارات إدارة المياه في ثلاث مدن رئيسية، وقرض بقيمة 130 مليون يورو للاستثمارات الرقمية والمناخية.
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وأوضح بيان بنك الاستثمار الأوروبي أن القروض تهدف لتمويل عدة قطاعات بما في ذلك الرقمنة، وكفاءة الموارد (وخاصة المياه والطاقة)، وحماية البيئة، وتحديث البنية التحتية المهنية والتدريبية للتوظيف، والتماسك الاجتماعي.
المصدر:
MENAFN26122023000202011048ID1107658954
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