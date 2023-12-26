رئيس الوزراء يطلع على نتائج مشاركة مصر في كوب 28

MENAFN - Al-Borsa News) استعرضت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد نتائج مشاركة مصر في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في دبي بدولة الأمارات العربية المتحدة، ومنها اعتماد قرار بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الجديد الذي تم إنشاؤه خلال (كوب 27) بشرم الشيخ 2022.جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء، مع وزيرة البيئة، لاطلاع على نتائج مشاركة مصر في (كوب 28)، بالإضافة إلى عدد من ملفات العمل الأخرى.

وأشارت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، إلى أنه تم أيضاً خلال (كوب 28) اعتماد قرار بشأن التقييم العالمي، يعترف بالحاجة إلى تخفيضات عميقة وسريعة ومستدامة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث يدعو القرار إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة عالمياً ثلاثة اضعاف، ومضاعفة المعدل السنوي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إقرار خطوات تدفع نحو زيادة التمويل من مختلف المصادر بشأن كل من التخفيف والتكيف.

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وفيما يتعلق بالجناح المصري في (كوب 28)، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد“إن المؤتمر شهد عقد 72 جلسة استعرضت قصص نجاح مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى كيانات القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون في مجال الاستدامة البيئية والحلول المناخية”.

وبشأن ملفات عمل الوزارة، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عدداً من الفرص الاستثمارية البيئية القائمة بالفعل، والتي يتم دراستها.. أما ما يتعلق بالاستثمارات بقطاع المخلفات، فأوضحت أن هناك العديد من المشروعات قيد الإنشاء، ومنها مشروع تدوير إطارات السيارات المستعملة، وإنتاج الجرافين من غاز الميثان الناتج من مدافن المخلفات البلدية الصلبة، وإنتاج الأخشاب من المخلفات الزراعية، وأيضاً مشروعات المعالجة الميكانيكية البيولوجية للمخلفات الصلبة البلدية، وإنتاج الطاقة الكهربائية والوقود البديل لمصانع الأسمنت من الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وأضافت أن من بين الفرص الاستثمارية الجاري دراستها، مشروع إنتاج الجيلاتين الدوائي من مخلفات المجازر، ومشروع إنتاج الديزل الحيوي من المخلفات الصلبة البلدية، ومشروع إنتاج البيوديزيل من زيوت الطعام المستعملة، ومشروع سن يدخل في المنتجات الأسمنتية.

واستعرضت وزيرة البيئة كذلك إيرادات المحميات الطبيعية على مدار السنوات الخمس الماضية، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظا، وكذا إجراءات تذليل المعوقات وتسريع إصدار الموافقات البيئية، حيث تمت صياغة مجموعة من المعايير الفنية الواضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين الجدد لضمان كفاءتهم قبل صدور شهادات الاعتماد، مشيرة إلى نماذج موافقات عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تم اعتمادها خلال الفترة الماضية.