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رئيس هيئة ميناء دمياط: نسير بخطى واسعة في إقامة المشروعات القومية

12/26/2023 2:15:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أحمد حواش إن الميناء يسير بخطى جيدة في مراحل إقامة المشروعات القومية وعلى رأسها محطة الحاويات“تحيا مصر 1′′، مشيرا إلى قرب تسليم المشروع للتحالف الخاص بإدارة وتشغيل المحطة للبدء في تنفيذ البنية الفوقية الخاصة بها.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، مع العاملين حيث كرم عددا من موظفي إدارات الهيئة تقديراً لجهودهم في تحقيق رسالة ورؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية مما كان له مردود إيجابي على معدلات الأداء داخل الميناء.

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وأضاف أن روح العمل الجماعي التي تسود جميع العاملين بالميناء بمختلف درجاتها الوظيفية هي أساس ما وصل إليه من تقدم، مطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتحسين الأداء والوصول بالميناء إلى مراكز متقدمة إقليميا ودوليا.

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