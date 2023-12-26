رئيس هيئة ميناء دمياط: نسير بخطى واسعة في إقامة المشروعات القومية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أحمد حواش إن الميناء يسير بخطى جيدة في مراحل إقامة المشروعات القومية وعلى رأسها محطة الحاويات“تحيا مصر 1′′، مشيرا إلى قرب تسليم المشروع للتحالف الخاص بإدارة وتشغيل المحطة للبدء في تنفيذ البنية الفوقية الخاصة بها.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، مع العاملين حيث كرم عددا من موظفي إدارات الهيئة تقديراً لجهودهم في تحقيق رسالة ورؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية مما كان له مردود إيجابي على معدلات الأداء داخل الميناء.
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وأضاف أن روح العمل الجماعي التي تسود جميع العاملين بالميناء بمختلف درجاتها الوظيفية هي أساس ما وصل إليه من تقدم، مطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتحسين الأداء والوصول بالميناء إلى مراكز متقدمة إقليميا ودوليا.
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