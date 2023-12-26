توقعات بعودة البورصة المصرية للصعود مع بداية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع متعاملون فى البورصة المصرية، أن تنتهى عمليات جنى الأرباح على المدى القصير، على أن يتحول السوق للصعود، مع التأكيد على أن جنى الأرباح يتكرر موسميًا مع نهاية كل عام، نتيجة لاتجاه المستثمرين لإعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.96 % إلى مستوى 23994.54 نقطة، وهبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.07 % ليصل إلى مستوى 5344.07 نقطة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.
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كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.34% إلى مستوى 7665.01 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30Capped بنسبة 0.87%، ليستقر عند مستوى 29000.48 نقطة.
توقع محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية ، أن تكون نهاية عمليات جنى الأرباح قريبة، على أن يشهد النصف الثانى من يناير القادم صعودًا قويًا للأسهم.
وأوضح أن سبب الهبوط يكمن فى قيام المتعاملين بتنظيم المحافظ الاستثمارية تزامنًا مع نهاية العام، أو إعادة ترتيب استثمارتهم عن طريق التخارج من بعض الأسهم والاستثمار فى أخرى.
شهد السوق قيم تداولات 3.2 مليار جنيه، من خلال تداول 1.3 مليار سهم، بتنفيذ 101.3 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 199 شركة مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 62 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“كوبر للاستثمار التجارى والتطوير العقارى” بنسبة 20%.
وتراجعت أسعار 87 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر” بنحو 6.12%، فيما لم تتغير أسعار 50 سهما، وانخفض رأس المال السوقى ليسجل 1.65 تريليون جنيه.
قال محمد فريج، مدير قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن جلسة اليوم الثلاثاء شهدت تباين فى الأداء وتحول السوق فى النهاية للهبوط، إلا أن مؤشرات التحليل الفنى توضح أن فترة التصحيح الهابط قاربت على الانتهاء، كما أن عدد الأسهم الجاذبة للمستثمرين تفوق على عدد الأسهم الذى تم التخارج منها.
أشار إلى أداء المؤشر الرئيسى على فترة زمنية أطول يعكس فرصًا لاختراق مستوى 25 ألف نقطة، ليستطيع بعدها الصعود إلى مستويات 25500 و25750 نقطة.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 12.06 مليون جنيه، و19.8 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 11.99% و1.51% على الترتيب، فيما توجه المصريون نحو البيع بصافى تعاملات نحو 31.9 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 86.49%.
ونفذ الأفراد 69.7% من التعاملات متجهين نحو الشراء كافة، وسجل المصريين صافى تعاملات 325.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب والأجانب صافى تعاملات 249.4 مليون جنيه، و1.3 مليون جنيه على التوالى.
فيما اقتنصت المؤسسات 30.3% من التداولات، واتجهت المؤسسات المحلية والعربية نحو البيع بصافى تعاملات 357.9 مليون جنيه، و237.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية نحو الشراء بصافى تعاملات 18.5 مليون جنيه.
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