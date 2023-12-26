توقعات بعودة البورصة المصرية للصعود مع بداية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) توقع متعاملون فى البورصة المصرية، أن تنتهى عمليات جنى الأرباح على المدى القصير، على أن يتحول السوق للصعود، مع التأكيد على أن جنى الأرباح يتكرر موسميًا مع نهاية كل عام، نتيجة لاتجاه المستثمرين لإعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.96 % إلى مستوى 23994.54 نقطة، وهبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.07 % ليصل إلى مستوى 5344.07 نقطة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

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كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.34% إلى مستوى 7665.01 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30Capped بنسبة 0.87%، ليستقر عند مستوى 29000.48 نقطة.

توقع محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية ، أن تكون نهاية عمليات جنى الأرباح قريبة، على أن يشهد النصف الثانى من يناير القادم صعودًا قويًا للأسهم.

وأوضح أن سبب الهبوط يكمن فى قيام المتعاملين بتنظيم المحافظ الاستثمارية تزامنًا مع نهاية العام، أو إعادة ترتيب استثمارتهم عن طريق التخارج من بعض الأسهم والاستثمار فى أخرى.

شهد السوق قيم تداولات 3.2 مليار جنيه، من خلال تداول 1.3 مليار سهم، بتنفيذ 101.3 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 199 شركة مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 62 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم“كوبر للاستثمار التجارى والتطوير العقارى” بنسبة 20%.

وتراجعت أسعار 87 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر” بنحو 6.12%، فيما لم تتغير أسعار 50 سهما، وانخفض رأس المال السوقى ليسجل 1.65 تريليون جنيه.

قال محمد فريج، مدير قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن جلسة اليوم الثلاثاء شهدت تباين فى الأداء وتحول السوق فى النهاية للهبوط، إلا أن مؤشرات التحليل الفنى توضح أن فترة التصحيح الهابط قاربت على الانتهاء، كما أن عدد الأسهم الجاذبة للمستثمرين تفوق على عدد الأسهم الذى تم التخارج منها.

أشار إلى أداء المؤشر الرئيسى على فترة زمنية أطول يعكس فرصًا لاختراق مستوى 25 ألف نقطة، ليستطيع بعدها الصعود إلى مستويات 25500 و25750 نقطة.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 12.06 مليون جنيه، و19.8 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 11.99% و1.51% على الترتيب، فيما توجه المصريون نحو البيع بصافى تعاملات نحو 31.9 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 86.49%.

ونفذ الأفراد 69.7% من التعاملات متجهين نحو الشراء كافة، وسجل المصريين صافى تعاملات 325.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب والأجانب صافى تعاملات 249.4 مليون جنيه، و1.3 مليون جنيه على التوالى.

فيما اقتنصت المؤسسات 30.3% من التداولات، واتجهت المؤسسات المحلية والعربية نحو البيع بصافى تعاملات 357.9 مليون جنيه، و237.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية نحو الشراء بصافى تعاملات 18.5 مليون جنيه.