1.8 مليار دولار استثمارات 89 مشروعاً بـاقتصادية قناة السويس خلال 6 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) حصل 89 مشروعا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على موافقات نهائية ومبدئية باستثمارات بلغت 1.849 مليار دولار خلال 6 أشهر.

وقال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى حصل نحو 47 مشروعًا على موافقات نهائية باستثمارات 941 مليون دولار، فيما حصل 42 مشروعًا على الموافقات المبدئية باستثمارات تصل 908 ملايين دولار وجار استكمال الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات.

موضوعات“اقتصادية القناة”: 92% نسبة إنجاز مشروع تطوير ميناء السخنة رئيس هيئة ميناء دمياط: نسير بخطى واسعة في إقامة المشروعات القومية النقل: تنسيق مع الأردن والعراق لتشغيل المرحلة الأولى من خط التجارة العربي

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم مع وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس؛ لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها داخل المنطقة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تُراهن على قدرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة أن المنطقة بؤرة استثمارية واعدة قادرة على المنافسة لما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن 49% من هذه المشروعات هى استثمارات أجنبية من بينها 9 مشروعات لشركات صينية فى مجالات تصنيع السجاد وطباعة المنسوجات وتجميع خلاطات المياه وتصنيع الأجهزة المنزلية وإقامة مستودع جمركى خاص والملابس الجاهزة والإكسسوارات والمنسوجات والملابس الجاهزة بجميع مراحلها.

وتابع أن هناك 12 مشروعا حصلت على موافقات نهائية وتلك المشروعات من دول الهند والسعودية وكوريا الجنوبية وكندا والإمارات وسوريا وأمريكا واليونان وتركيا وألمانيا والأردن؛ وذلك فى مجالات تصنيع إطارات السيارات والنقل والملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل الكيميائية وإقامة منطقة استثمارية خاصة وتخزين السيارات المستعملة وتصنيع الأجهزة المنزلية وتصنيع المواد الكيماوية، وتصنيع الأثاث وإنتاج مصنعات اللحوم وتصنيع الأسمدة.

وتابع أن المشروعات التى حصلت على موافقات مبدئية من بينها 6 مشروعات لشركات صينية فى مجالات تصنيع الأجهزة الكهربائية وتصنيع المنتجات المنزلية وأوانى الطهى واستخلاص وفصل المعادن من الرمال السوداء وصناعة المنسوجات المتنوعة، بجانب 9 مشروعات لشركات من دول: الهند وتركيا والإمارات وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان فى مجالات الطاقة الشمسية وإقامة مركز صيانة وتشغيل وتركيب لجميع أنواع الطلمبات والمنسوجات والملابس والأقمشة المنسوجة وصناعة المنتجات اللدائنية المتنوعة ومواد التعبئة والتغليف وتصنيع الأعلاف بأنواعها.