1.8 مليار دولار استثمارات 89 مشروعاً بـاقتصادية قناة السويس خلال 6 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حصل 89 مشروعا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على موافقات نهائية ومبدئية باستثمارات بلغت 1.849 مليار دولار خلال 6 أشهر.
وقال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى حصل نحو 47 مشروعًا على موافقات نهائية باستثمارات 941 مليون دولار، فيما حصل 42 مشروعًا على الموافقات المبدئية باستثمارات تصل 908 ملايين دولار وجار استكمال الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات.
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وعقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم مع وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس؛ لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها داخل المنطقة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تُراهن على قدرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة أن المنطقة بؤرة استثمارية واعدة قادرة على المنافسة لما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين.
وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن 49% من هذه المشروعات هى استثمارات أجنبية من بينها 9 مشروعات لشركات صينية فى مجالات تصنيع السجاد وطباعة المنسوجات وتجميع خلاطات المياه وتصنيع الأجهزة المنزلية وإقامة مستودع جمركى خاص والملابس الجاهزة والإكسسوارات والمنسوجات والملابس الجاهزة بجميع مراحلها.
وتابع أن هناك 12 مشروعا حصلت على موافقات نهائية وتلك المشروعات من دول الهند والسعودية وكوريا الجنوبية وكندا والإمارات وسوريا وأمريكا واليونان وتركيا وألمانيا والأردن؛ وذلك فى مجالات تصنيع إطارات السيارات والنقل والملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل الكيميائية وإقامة منطقة استثمارية خاصة وتخزين السيارات المستعملة وتصنيع الأجهزة المنزلية وتصنيع المواد الكيماوية، وتصنيع الأثاث وإنتاج مصنعات اللحوم وتصنيع الأسمدة.
وتابع أن المشروعات التى حصلت على موافقات مبدئية من بينها 6 مشروعات لشركات صينية فى مجالات تصنيع الأجهزة الكهربائية وتصنيع المنتجات المنزلية وأوانى الطهى واستخلاص وفصل المعادن من الرمال السوداء وصناعة المنسوجات المتنوعة، بجانب 9 مشروعات لشركات من دول: الهند وتركيا والإمارات وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان فى مجالات الطاقة الشمسية وإقامة مركز صيانة وتشغيل وتركيب لجميع أنواع الطلمبات والمنسوجات والملابس والأقمشة المنسوجة وصناعة المنتجات اللدائنية المتنوعة ومواد التعبئة والتغليف وتصنيع الأعلاف بأنواعها.
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