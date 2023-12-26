اقتصادية القناة: 92% نسبة إنجاز مشروع تطوير ميناء السخنة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس؛ إن نسبة إنجاز مشروع تطوير ميناء السخنة بلغ نحو 92%، ومن المُقرر الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل خلال العام المقبل.
ويقام الميناء على مساحة 25 كيلو مترًا مربعًا بأطوال أرصفة 18 كيلو مترًا، وساحات تداول بمسطح 8.6 مليون متر مربع، ومناطق لوجستية على مساحة 6.3 كيلو متر، كما يضم الميناء شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كيلو مترًا، وخطوط سكك حديدية بطول 17 كيلو مترًا متصلة بالقطار السريع.
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وعقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم مع وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس؛ لبحث الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها داخل المنطقة.
وقال رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن أعمال تطوير المرحلة الأولى من ميناء شرق بورسعيد تشمل 5 آلاف متر أرصفة جديدة، بالإضافة إلى تحسين التربة للمنطقة الصناعية التى تقع على مساحة 20 مليون متر مربع، فضلًا عن إنشاء شبكات مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز الطبيعى.
وتابع جمال الدين، أنه جار تنفيذ مشروعات التطوير بميناء غرب بورسعيد، والتى تشمل إقامة أرصفة وساحات وبنية تحتية، تتمثل فى مشروع تطوير وتكريك رصيف“عباس” بطول 675 مترًا، ومشروع إنشاء البنية التحتية المعلوماتية، ومشروع إنشاء شبكة الحريق والصرف الصحى وصرف المطر، وتركيب وتشغيل أجهزة الكشف أسفل السيارات، ومعالجة الهبوط بالرصيف السياحى ورفع كفاءة أساسات وأرضيات صالة الركاب رقم 2، وإنشاء سور جديد بطول 276 متر وتعلية ورفع كفاءة 9 بوابات ورفع كفاءة 5 أبراج مُراقبة.
وأشار إلى أن نسبة تنفيذ مشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد لجميع البنود وصلت إلى نحو 96%.
كما عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لتطوير ميناء العريش البحرى من خلال تنفيذ أعمال الحوض الأول (الغربي) عبر إنشاء أرصفة بطول 1250 مترًا وبغاطس 12 مترًا.
وتشمل أعمال تطوير ميناء العريش أعمال تكريك الحوض الأول والممر الملاحي، وإنشاء طرق وساحات جديدة وبوابات وأسوار لمساحة الميناء، علاوة على رفع كفاءة الأرصفة الحالية“رصيف تجارى قديم بطول 242 مترًا بغاطس 5.7 متر”.
وأشار جمال الدين إلى أنه جار بدء تطوير ورفع كفاءة أرصفة ميناء الأدبية، حيث بدأت الهيئة فى تطوير ورفع كفاءة أرصفة الميناء أرقام 2 و3 و4 و5 -كمرحلة أولى- وتطوير ورفع كفاءة الرصيف رقم 3، وإنشاء أرصفة جديدة مجهزة أرقام 3 و4 و5 بأطوال 1060 مترًا.
كما عرض“جمال الدين” موقف أعمال تطوير المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب التى بلغ معدل تنفيذها نحو 79.5%، وفى الوقت نفسه استعرض موقف أعمال تطوير المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية (وادى التكنولوجيا)، موضحًا أن نسبة تنفيذ بعض البنود فى هذا المشروع بلغت 100%، وباقى البنود وصل معدل تنفيذها إلى مراحل متقدمة.
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