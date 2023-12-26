اقتصادية القناة: 92% نسبة إنجاز مشروع تطوير ميناء السخنة

MENAFN - Al-Borsa News) قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس؛ إن نسبة إنجاز مشروع تطوير ميناء السخنة بلغ نحو 92%، ومن المُقرر الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل خلال العام المقبل.

ويقام الميناء على مساحة 25 كيلو مترًا مربعًا بأطوال أرصفة 18 كيلو مترًا، وساحات تداول بمسطح 8.6 مليون متر مربع، ومناطق لوجستية على مساحة 6.3 كيلو متر، كما يضم الميناء شبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كيلو مترًا، وخطوط سكك حديدية بطول 17 كيلو مترًا متصلة بالقطار السريع.

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وعقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم مع وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس؛ لبحث الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها داخل المنطقة.

وقال رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن أعمال تطوير المرحلة الأولى من ميناء شرق بورسعيد تشمل 5 آلاف متر أرصفة جديدة، بالإضافة إلى تحسين التربة للمنطقة الصناعية التى تقع على مساحة 20 مليون متر مربع، فضلًا عن إنشاء شبكات مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز الطبيعى.

وتابع جمال الدين، أنه جار تنفيذ مشروعات التطوير بميناء غرب بورسعيد، والتى تشمل إقامة أرصفة وساحات وبنية تحتية، تتمثل فى مشروع تطوير وتكريك رصيف“عباس” بطول 675 مترًا، ومشروع إنشاء البنية التحتية المعلوماتية، ومشروع إنشاء شبكة الحريق والصرف الصحى وصرف المطر، وتركيب وتشغيل أجهزة الكشف أسفل السيارات، ومعالجة الهبوط بالرصيف السياحى ورفع كفاءة أساسات وأرضيات صالة الركاب رقم 2، وإنشاء سور جديد بطول 276 متر وتعلية ورفع كفاءة 9 بوابات ورفع كفاءة 5 أبراج مُراقبة.

وأشار إلى أن نسبة تنفيذ مشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد لجميع البنود وصلت إلى نحو 96%.

كما عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لتطوير ميناء العريش البحرى من خلال تنفيذ أعمال الحوض الأول (الغربي) عبر إنشاء أرصفة بطول 1250 مترًا وبغاطس 12 مترًا.

وتشمل أعمال تطوير ميناء العريش أعمال تكريك الحوض الأول والممر الملاحي، وإنشاء طرق وساحات جديدة وبوابات وأسوار لمساحة الميناء، علاوة على رفع كفاءة الأرصفة الحالية“رصيف تجارى قديم بطول 242 مترًا بغاطس 5.7 متر”.

وأشار جمال الدين إلى أنه جار بدء تطوير ورفع كفاءة أرصفة ميناء الأدبية، حيث بدأت الهيئة فى تطوير ورفع كفاءة أرصفة الميناء أرقام 2 و3 و4 و5 -كمرحلة أولى- وتطوير ورفع كفاءة الرصيف رقم 3، وإنشاء أرصفة جديدة مجهزة أرقام 3 و4 و5 بأطوال 1060 مترًا.

كما عرض“جمال الدين” موقف أعمال تطوير المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب التى بلغ معدل تنفيذها نحو 79.5%، وفى الوقت نفسه استعرض موقف أعمال تطوير المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية (وادى التكنولوجيا)، موضحًا أن نسبة تنفيذ بعض البنود فى هذا المشروع بلغت 100%، وباقى البنود وصل معدل تنفيذها إلى مراحل متقدمة.



