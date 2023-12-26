مؤشر الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ عام 2020

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تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات الثلاثاء، مع ترقب الأسواق المزيد من الدلائل حول الموعد المحتمل لبدء بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي مع تباطؤ الضغوط التضخمية.
ويتجه الدولار الأمريكي لتسجيل أسوأ أداء له منذ عام 2020 مقابل سلة من العملات، حيث أدت توقعات تخفيضات أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية العملة الأمريكية، ما أدى لتراجعها منذ بداية العام بنحو 1.9%.
وسجل مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- انخفاضًا بنسبة 0.15% عند 101.55 نقطة، بعد أن لامس الجمعة أدنى مستوى منذ نهاية يوليو عند 101.43 نقطة.
وتراجعت العملة الأمريكية أمام اليورو بنسبة 0.15% عند 1.1034 دولار، كما انخفضت مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.1% عند 1.2710 دولار، بينما صعدت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.15% عند 142.51 ين.
يأتي هذا بعد بيانات الجمعة التي أظهرت انخفاض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية في نوفمبر على أساس شهري للمرة الأولى في أكثر من 3 سنوات، مما دعم التوقعات بخفض أسعار الفائدة في مارس.
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