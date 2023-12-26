مؤشر الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ عام 2020

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتنمو قطاع العقارات الإماراتي بنسبة 3.3% خلال العام الحالي البرلمان الموريتاني يصادق على موازنة تقترب من 3 مليارات دولار مؤشر إس آند بي 500 يقترب من تسجيل مستوى قياسي

تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات الثلاثاء، مع ترقب الأسواق المزيد من الدلائل حول الموعد المحتمل لبدء بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي مع تباطؤ الضغوط التضخمية.

ويتجه الدولار الأمريكي لتسجيل أسوأ أداء له منذ عام 2020 مقابل سلة من العملات، حيث أدت توقعات تخفيضات أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية العملة الأمريكية، ما أدى لتراجعها منذ بداية العام بنحو 1.9%.

وسجل مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- انخفاضًا بنسبة 0.15% عند 101.55 نقطة، بعد أن لامس الجمعة أدنى مستوى منذ نهاية يوليو عند 101.43 نقطة.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام اليورو بنسبة 0.15% عند 1.1034 دولار، كما انخفضت مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.1% عند 1.2710 دولار، بينما صعدت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.15% عند 142.51 ين.

يأتي هذا بعد بيانات الجمعة التي أظهرت انخفاض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية في نوفمبر على أساس شهري للمرة الأولى في أكثر من 3 سنوات، مما دعم التوقعات بخفض أسعار الفائدة في مارس.