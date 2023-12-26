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فيتش: استمرار تحديات سداد الديون أمام مطوري العقارات الصينيين خلال 2024

12/26/2023 2:15:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة نمو قطاع العقارات الإماراتي بنسبة 3.3% خلال العام الحالي البرلمان الموريتاني يصادق على موازنة تقترب من 3 مليارات دولار مؤشر إس آند بي 500 يقترب من تسجيل مستوى قياسي

تتوقع وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني، أن يواجه مطورو العقارات الصينيون غير المتخلفين عن السداد تحديات في الوفاء بالتزاماتهم خلال عام 2024، حيث قد يؤجل البعض السداد عن طريق إعادة هيكلة الديون أو حتى التخلف عن السداد.

وقالت الوكالة:“سيحتاج مطورو القطاع الخاص غير المتخلفين عن السداد إلى الوفاء بأصل ديون تبلغ 39.3 مليار يوان صيني و5.5 مليار دولار في أسواق السندات المحلية والخارجية، على التوالي، خلال 2024، وهو ما يتجاوز مبالغ هذا العام البالغة 34.6 مليار يوان صيني و3.9 مليار دولار”.

وذكرت“فيتش” في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، أن آجال الاستحقاق ستبلغ ذروتها خلال شهري مارس وأغسطس 2024، حيث سيتجاوز إجمالي الديون 10 مليارات يوان صيني (1.4 مليار دولار)، وفي الوقت نفسه، تتوقع الوكالة انخفاض المبيعات بنسبة تصل إلى 5% في عام 2024.

وبحسب التقرير، تتوقع الوكالة أن تظل البنوك انتقائية بشأن القروض الجديدة، وبالتالي ما قد يقلل من الدعم التمويلي لمطوري القطاع الخاص، على الرغم من أن الحكومة المركزية قد تطلب من البنوك تسريع الإقراض لقطاع العقارات وفقًا للخطة التي تم الإبلاغ عنها مؤخرًا.

المصدر:

MENAFN26122023000202011048ID1107658947

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