فيتش: استمرار تحديات سداد الديون أمام مطوري العقارات الصينيين خلال 2024

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تتوقع وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني، أن يواجه مطورو العقارات الصينيون غير المتخلفين عن السداد تحديات في الوفاء بالتزاماتهم خلال عام 2024، حيث قد يؤجل البعض السداد عن طريق إعادة هيكلة الديون أو حتى التخلف عن السداد.
وقالت الوكالة:“سيحتاج مطورو القطاع الخاص غير المتخلفين عن السداد إلى الوفاء بأصل ديون تبلغ 39.3 مليار يوان صيني و5.5 مليار دولار في أسواق السندات المحلية والخارجية، على التوالي، خلال 2024، وهو ما يتجاوز مبالغ هذا العام البالغة 34.6 مليار يوان صيني و3.9 مليار دولار”.
وذكرت“فيتش” في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، أن آجال الاستحقاق ستبلغ ذروتها خلال شهري مارس وأغسطس 2024، حيث سيتجاوز إجمالي الديون 10 مليارات يوان صيني (1.4 مليار دولار)، وفي الوقت نفسه، تتوقع الوكالة انخفاض المبيعات بنسبة تصل إلى 5% في عام 2024.
وبحسب التقرير، تتوقع الوكالة أن تظل البنوك انتقائية بشأن القروض الجديدة، وبالتالي ما قد يقلل من الدعم التمويلي لمطوري القطاع الخاص، على الرغم من أن الحكومة المركزية قد تطلب من البنوك تسريع الإقراض لقطاع العقارات وفقًا للخطة التي تم الإبلاغ عنها مؤخرًا.
المصدر:
MENAFN26122023000202011048ID1107658947
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