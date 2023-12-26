روسيا: 30 دولة تريد عقد شراكات مع البريكس

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قال وزير الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، إن نحو 30 دولة ترغب في عقد شراكات مع مجموعة دول الـ“بريكس”، مشيرًا إلى أن التقرب من التحالف أمر طبيعي نظرًا لتأسيسه على الاحترام المتبادل.
واستطرد“سيرجي لافروف”:“سنواصل العمل على تعزيز البريكس لمكانتها كإحدى ركائز عالم متعدد الأقطاب، ونتوقع تطوير مجموعة واسعة من الحلول قبل القمة المقبلة للمجموعة، المقرر عقدها في مدينة كازان الروسية في أكتوبر 2024′′، حسبما ذكرت وكالة“تاس” الرسمية.
وأشار كبير الدبلوماسيين في اجتماع للجنة التعاون الدولي التابعة لحزب روسيا المتحدة، إلى أنه سيتم تنظيم فعاليات مختلفة في إطار الاستعدادات للقمة وعلى هامشها، خاصة عبر منصة“البريكس+”، مضيفًا أن رؤساء العديد من الدول النامية سيحضرون هذه الأحداث.
وفي قمة البريكس الخامسة عشرة التي انعقدت في“جوهانسبرج” بجنوب أفريقيا يومي 22 و24 يونيو، اتفق قادة التحالف على قبول الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات كأعضاء جدد اعتبارًا من 1 يناير 2024.
المصدر:
MENAFN26122023000202011048ID1107658946
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