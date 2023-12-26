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روسيا: 30 دولة تريد عقد شراكات مع البريكس

12/26/2023 2:15:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة نمو قطاع العقارات الإماراتي بنسبة 3.3% خلال العام الحالي البرلمان الموريتاني يصادق على موازنة تقترب من 3 مليارات دولار مؤشر إس آند بي 500 يقترب من تسجيل مستوى قياسي

قال وزير الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، إن نحو 30 دولة ترغب في عقد شراكات مع مجموعة دول الـ“بريكس”، مشيرًا إلى أن التقرب من التحالف أمر طبيعي نظرًا لتأسيسه على الاحترام المتبادل.

واستطرد“سيرجي لافروف”:“سنواصل العمل على تعزيز البريكس لمكانتها كإحدى ركائز عالم متعدد الأقطاب، ونتوقع تطوير مجموعة واسعة من الحلول قبل القمة المقبلة للمجموعة، المقرر عقدها في مدينة كازان الروسية في أكتوبر 2024′′، حسبما ذكرت وكالة“تاس” الرسمية.

وأشار كبير الدبلوماسيين في اجتماع للجنة التعاون الدولي التابعة لحزب روسيا المتحدة، إلى أنه سيتم تنظيم فعاليات مختلفة في إطار الاستعدادات للقمة وعلى هامشها، خاصة عبر منصة“البريكس+”، مضيفًا أن رؤساء العديد من الدول النامية سيحضرون هذه الأحداث.

وفي قمة البريكس الخامسة عشرة التي انعقدت في“جوهانسبرج” بجنوب أفريقيا يومي 22 و24 يونيو، اتفق قادة التحالف على قبول الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات كأعضاء جدد اعتبارًا من 1 يناير 2024.

المصدر:

MENAFN26122023000202011048ID1107658946

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