مؤشر إس آند بي 500 يقترب من تسجيل مستوى قياسي

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مع قلة البيانات المؤشرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وفي ظل آمال المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، تقترب الأسهم الأمريكية من بلوغ مستوى قياسي جديد.
ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” واسع النطاق، بنسبة 0.30% إلى 4769 نقطة، مقتربًا من أعلى مستوياته على الإطلاق والبالغ 4796 نقطة، والذي سجله في الثالث من يناير 2022.
ونقل موقع“ماركت ووتش” عن المحلل الاستراتيجي“آدم قبيسي” قوله، إنه بغض النظر عن التوقعات للعام الجديد، فمن المرجح أن يستمر زخم السوق على المدى القريب بفضل“نشوة المستثمرين”.
وأضاف:“التجاهل الواضح لمؤشر“ستاندرد آند بورز 500′′ للمؤشرات الفنية في منطقة ذروة الشراء، يعزز هذا الرأي”.
وأشار إلى أن الأسهم تتلقى دعمًا من أن العام الجديد سيشهد أيضًا احتواء التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط، وكذلك أسعار السلع الأساسية الأخرى بشكل كبير.
وتابع:“بالنظر للمستقبل، نعتقد أن المؤشر يستعد للانتقال إلى أعلى مستوى على الإطلاق، متجاوزًا مستواه القياسي السابق، ليبلغ 4818 نقطة هذا الأسبوع، ويمهد للارتفاع المستمر في أوائل يناير.
المصدر:
MENAFN26122023000202011048ID1107658945
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