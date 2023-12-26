مؤشر إس آند بي 500 يقترب من تسجيل مستوى قياسي

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتنمو قطاع العقارات الإماراتي بنسبة 3.3% خلال العام الحالي البرلمان الموريتاني يصادق على موازنة تقترب من 3 مليارات دولار روسيا: 30 دولة تريد عقد شراكات مع البريكس

مع قلة البيانات المؤشرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وفي ظل آمال المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، تقترب الأسهم الأمريكية من بلوغ مستوى قياسي جديد.

ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” واسع النطاق، بنسبة 0.30% إلى 4769 نقطة، مقتربًا من أعلى مستوياته على الإطلاق والبالغ 4796 نقطة، والذي سجله في الثالث من يناير 2022.

ونقل موقع“ماركت ووتش” عن المحلل الاستراتيجي“آدم قبيسي” قوله، إنه بغض النظر عن التوقعات للعام الجديد، فمن المرجح أن يستمر زخم السوق على المدى القريب بفضل“نشوة المستثمرين”.

وأضاف:“التجاهل الواضح لمؤشر“ستاندرد آند بورز 500′′ للمؤشرات الفنية في منطقة ذروة الشراء، يعزز هذا الرأي”.

وأشار إلى أن الأسهم تتلقى دعمًا من أن العام الجديد سيشهد أيضًا احتواء التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط، وكذلك أسعار السلع الأساسية الأخرى بشكل كبير.

وتابع:“بالنظر للمستقبل، نعتقد أن المؤشر يستعد للانتقال إلى أعلى مستوى على الإطلاق، متجاوزًا مستواه القياسي السابق، ليبلغ 4818 نقطة هذا الأسبوع، ويمهد للارتفاع المستمر في أوائل يناير.

المصدر: