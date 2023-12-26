البرلمان الموريتاني يصادق على موازنة تقترب من 3 مليارات دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صادق البرلمان الموريتاني مشروع قانون المالية الأصلي الذي ناهز 108 مليارات أوقية (ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار) للعام 2024.
وذكرت الحكومة الموريتانية أنها حددت ثلاثة أهداف أساسية لمشروع القانون، الذي حدد إيرادات ونفقات الدولة مع ضمان تنظيمها بأقصى درجات الحيطة والدقة، وهي تعزيز الأداء الاقتصادي؛ وتحسين إطار ونوعية المستوى المعيشي للسكان؛ وضمان الاستدامة الميزانوية.
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وقالت وزارة المالية إن الموازنة أعدت على أساس توقعات نمو للفترة الواقعة ما بين 2023 و 2026 بنسبة 3.5%. وتعتمد هذه النسبة المتفائلة نسبيا على ديناميكية القطاع الاستخراجي والأداء الجيد للقطاعات: الأولي والثانوي والثالث، حيث سينتقل معدل نمو القطاع الأولي من 5% سنة 2023 إلى 3.8% سنة 2024، بفضل الأداء الجيد لفرع الزراعة وصمود فرع التنمية الحيوانية، وسيسجل القطاع الثانوي ارتفاعا في معدل نموه من 2.5% سنة 2023 إلى 4.6% سنة 2024.
وتعود هذه الزيادة في معدل النمو إلى النشاط الكبير لفرع البناء والأشغال العامة والأداء الجيد للمعادن، هذا مع الديناميكية التي سيشهدها القطاع الثالث مع ارتفاع معدل النمو من 2.6% سنة 2023 إلى 5.7% سنة 2024. ويعود الفضل في هذا النمو إلى فرع الخدمات ولا سيما القطاع المالي.
وأضافت أن موريتانيا من الدول التي واجهت التحديات العالمية، حيث لم يتجاوز معدل النمو الدولي على مدى السنوات الثلاث الماضية 2%، وتؤكد أن الاقتصاد الوطني أظهر صمودا كبيرا خلال تلك الفترة مع السيطرة على عجز الميزانية والتحسن في أداء الاقتصاد الوطني.
المصدر:
MENAFN26122023000202011048ID1107658944
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