البرلمان الموريتاني يصادق على موازنة تقترب من 3 مليارات دولار

MENAFN - Al-Borsa News) صادق البرلمان الموريتاني مشروع قانون المالية الأصلي الذي ناهز 108 مليارات أوقية (ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار) للعام 2024.

وذكرت الحكومة الموريتانية أنها حددت ثلاثة أهداف أساسية لمشروع القانون، الذي حدد إيرادات ونفقات الدولة مع ضمان تنظيمها بأقصى درجات الحيطة والدقة، وهي تعزيز الأداء الاقتصادي؛ وتحسين إطار ونوعية المستوى المعيشي للسكان؛ وضمان الاستدامة الميزانوية.

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وقالت وزارة المالية إن الموازنة أعدت على أساس توقعات نمو للفترة الواقعة ما بين 2023 و 2026 بنسبة 3.5%. وتعتمد هذه النسبة المتفائلة نسبيا على ديناميكية القطاع الاستخراجي والأداء الجيد للقطاعات: الأولي والثانوي والثالث، حيث سينتقل معدل نمو القطاع الأولي من 5% سنة 2023 إلى 3.8% سنة 2024، بفضل الأداء الجيد لفرع الزراعة وصمود فرع التنمية الحيوانية، وسيسجل القطاع الثانوي ارتفاعا في معدل نموه من 2.5% سنة 2023 إلى 4.6% سنة 2024.

وتعود هذه الزيادة في معدل النمو إلى النشاط الكبير لفرع البناء والأشغال العامة والأداء الجيد للمعادن، هذا مع الديناميكية التي سيشهدها القطاع الثالث مع ارتفاع معدل النمو من 2.6% سنة 2023 إلى 5.7% سنة 2024. ويعود الفضل في هذا النمو إلى فرع الخدمات ولا سيما القطاع المالي.

وأضافت أن موريتانيا من الدول التي واجهت التحديات العالمية، حيث لم يتجاوز معدل النمو الدولي على مدى السنوات الثلاث الماضية 2%، وتؤكد أن الاقتصاد الوطني أظهر صمودا كبيرا خلال تلك الفترة مع السيطرة على عجز الميزانية والتحسن في أداء الاقتصاد الوطني.

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