نمو قطاع العقارات الإماراتي بنسبة 3.3% خلال العام الحالي

MENAFN - Al-Borsa News) حقق قطاع العقارات والإنشاءات في الإمارات نقلات نوعية وإنجازات استثنائية، وتصدر خلال العام الجاري العديد من المؤشرات على المستوى الدولي وفقا لتقارير ودراسات صادرة عن جهات عالمية متخصصة تتوقع استمرار وتيرة النمو والانتعاش في العام القادم.

وأشارت بيانات رسمية – وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) – إلى مواصلة القطاع العقاري في الإمارات أداءه الجيد مع نمو قيمة المعاملات السكنية في إمارة أبوظبي بنسبة 56% على أساس سنوي إلى 67.8 مليار درهم خلال التسع أشهر الأولى من العام الجاري، وتسارع نمو أسعار المبيعات إلى 3.9% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر.

موضوعاتالبرلمان الموريتاني يصادق على موازنة تقترب من 3 مليارات دولار مؤشر إس آند بي 500 يقترب من تسجيل مستوى قياسي روسيا: 30 دولة تريد عقد شراكات مع البريكس

وارتفعت قيمة المعاملات العقارية في إمارة دبي خلال العشرة أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 37% عل أساس سنوي متجاوزة 500 مليار درهم، وزاد عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الثلاثة أرباح الأولى بنسبة 36% على أساس سنوي لتزيد على 116 ألف معاملة.

واستنادا للبيانات الرسمية، أوضحت قوة القطاع العقاري الذي يواصل زخم نموه مدعوما بارتفاع الطلب على جميع الفئات العقارية، حيث حقق القطاع العقاري في أبوظبي قيمة مبيعات عقارية تبلغ 50 مليار منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم تمثل عدد مبيعات لـ 14.211 وحدة عقارية، فيما قاربت المبيعات العقارية لدبي نحو 400 مليار درهم للفترة ذاتها.

ومن المتوقع أن يحافظ القطاع العقاري في الإمارات على أدائه القوي مع نسبة نمو بـ 3.3% في عام 2023 و4% في عام 2024 مدعوما باستثمارات القطاعين العام والخاص في بناء مشاريع تنموية كبرى في قطاعات النقل والطاقة والإسكان، إلى جانب تحسن النشاط السياحي، وذلك بحسب شركة“جلوبال داتا” البريطانية المختصة بالاستشارات وتحليل البيانات.