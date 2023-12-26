نمو قطاع العقارات الإماراتي بنسبة 3.3% خلال العام الحالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حقق قطاع العقارات والإنشاءات في الإمارات نقلات نوعية وإنجازات استثنائية، وتصدر خلال العام الجاري العديد من المؤشرات على المستوى الدولي وفقا لتقارير ودراسات صادرة عن جهات عالمية متخصصة تتوقع استمرار وتيرة النمو والانتعاش في العام القادم.
وأشارت بيانات رسمية – وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) – إلى مواصلة القطاع العقاري في الإمارات أداءه الجيد مع نمو قيمة المعاملات السكنية في إمارة أبوظبي بنسبة 56% على أساس سنوي إلى 67.8 مليار درهم خلال التسع أشهر الأولى من العام الجاري، وتسارع نمو أسعار المبيعات إلى 3.9% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر.
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وارتفعت قيمة المعاملات العقارية في إمارة دبي خلال العشرة أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 37% عل أساس سنوي متجاوزة 500 مليار درهم، وزاد عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الثلاثة أرباح الأولى بنسبة 36% على أساس سنوي لتزيد على 116 ألف معاملة.
واستنادا للبيانات الرسمية، أوضحت قوة القطاع العقاري الذي يواصل زخم نموه مدعوما بارتفاع الطلب على جميع الفئات العقارية، حيث حقق القطاع العقاري في أبوظبي قيمة مبيعات عقارية تبلغ 50 مليار منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم تمثل عدد مبيعات لـ 14.211 وحدة عقارية، فيما قاربت المبيعات العقارية لدبي نحو 400 مليار درهم للفترة ذاتها.
ومن المتوقع أن يحافظ القطاع العقاري في الإمارات على أدائه القوي مع نسبة نمو بـ 3.3% في عام 2023 و4% في عام 2024 مدعوما باستثمارات القطاعين العام والخاص في بناء مشاريع تنموية كبرى في قطاعات النقل والطاقة والإسكان، إلى جانب تحسن النشاط السياحي، وذلك بحسب شركة“جلوبال داتا” البريطانية المختصة بالاستشارات وتحليل البيانات.
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