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ثروة للتأمين تضاعف التعاقدات الطبية الجماعية إلى 15 ألف مستفيد

12/26/2023 2:15:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ضاعفت شركة ثروة للتأمين إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة، قائمة المستفيدين من التعاقدات الجماعية بفرع التأمين الطبى بالشركة خلال عامين.

وقال أحمد خليفة العضو المنتدب للشركة إن قائمة المستفيدين من التعاقدات الجماعية بفرع التأمين الطبى بلغ نحو 15 ألف مستفيد حالياً، مقابل نحو 7 آلاف مستفيد خلال الثلاثة أشهر الأولى من اكتتاب الشركة بالفرع فى الربع الأول من 2022.

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أضاف خليفة لـ”البورصة”، إن محفظة أقساط التأمين الطبى سجلت نحو 25% من إجمالى محفظة أقساط الشركة خلال العام المالى الماضى 2022/ 2023 والبالغة نحو 619.2 مليون جنيه.

أوضح أن الشركة نجحت فى إبرام عدد من عقود التأمين الطبى لكبرى الشركات الصناعية والتجارية وفقا لشروط وأسعار عادلة بما يتناسب مع طبيعة فرع التأمين الطبى، مشيرا إلى رغبة الشركة فى التوسع بمحفظة التأمين الطبى بالتزامن مع النمو الذى يشهده الفرع على مستوى السوق.

فى سياق متصل، لفت خليفة إلى أن الشركة تكتتب فى فرع الطبى وفقا لنظام الطرف الثالث، والمعروف تأمينيا بـ”تى بى إيه”حيث تتعاقد مع شركة“جلوب ميد” لإدارة وثائق الطبى بالشركة فيما تتولى“ثروة” إصدار الوثائق وسداد التعويضات للعملاء.

وتقوم شركات إدارة الرعاية الطبية وفقا لنظام الطرف الثالث بالتعاقد مع مقدمى الخدمة الطبية واستلام المطالبات وسدادها نيابة عن شركة التأمين.

ونوه خليفة إلى أن الشركة متعاقدة مع شركة“ميونخ رى” الفرنسية لتتولي ترتيب اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بفرع التأمين الطبي، مشيراً إلى استهداف التوسع بهذا الفرع التأميني وفقاً لأسس اكتتاب فني سليم خلال السنوات المقبلة.


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