ثروة للتأمين تضاعف التعاقدات الطبية الجماعية إلى 15 ألف مستفيد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ضاعفت شركة ثروة للتأمين إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة، قائمة المستفيدين من التعاقدات الجماعية بفرع التأمين الطبى بالشركة خلال عامين.
وقال أحمد خليفة العضو المنتدب للشركة إن قائمة المستفيدين من التعاقدات الجماعية بفرع التأمين الطبى بلغ نحو 15 ألف مستفيد حالياً، مقابل نحو 7 آلاف مستفيد خلال الثلاثة أشهر الأولى من اكتتاب الشركة بالفرع فى الربع الأول من 2022.
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أضاف خليفة لـ”البورصة”، إن محفظة أقساط التأمين الطبى سجلت نحو 25% من إجمالى محفظة أقساط الشركة خلال العام المالى الماضى 2022/ 2023 والبالغة نحو 619.2 مليون جنيه.
أوضح أن الشركة نجحت فى إبرام عدد من عقود التأمين الطبى لكبرى الشركات الصناعية والتجارية وفقا لشروط وأسعار عادلة بما يتناسب مع طبيعة فرع التأمين الطبى، مشيرا إلى رغبة الشركة فى التوسع بمحفظة التأمين الطبى بالتزامن مع النمو الذى يشهده الفرع على مستوى السوق.
فى سياق متصل، لفت خليفة إلى أن الشركة تكتتب فى فرع الطبى وفقا لنظام الطرف الثالث، والمعروف تأمينيا بـ”تى بى إيه”حيث تتعاقد مع شركة“جلوب ميد” لإدارة وثائق الطبى بالشركة فيما تتولى“ثروة” إصدار الوثائق وسداد التعويضات للعملاء.
وتقوم شركات إدارة الرعاية الطبية وفقا لنظام الطرف الثالث بالتعاقد مع مقدمى الخدمة الطبية واستلام المطالبات وسدادها نيابة عن شركة التأمين.
ونوه خليفة إلى أن الشركة متعاقدة مع شركة“ميونخ رى” الفرنسية لتتولي ترتيب اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بفرع التأمين الطبي، مشيراً إلى استهداف التوسع بهذا الفرع التأميني وفقاً لأسس اكتتاب فني سليم خلال السنوات المقبلة.
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