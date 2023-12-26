كيف تواجه المالية ضغوط ارتفاع فاتورة الفوائد؟

MENAFN - Al-Borsa News) يرى محللون، أن مصر قد تكون بحاجة لإعادة هيكلة ديونها المحلية والخارجية للسيطرة على تفاقم فاتورة الفوائد وخفض حصتها من مصروفات الدولة بما يزيد هامش الإنفاق على المناحى الأخرى.

وشكلت فوائد الديون نحو 60.3% من إجمالى مصروفات الدولة خلال الربع الأول من العام المالى 2023-2024، إذ سجلت نحو 477.49 مليار جنيه، وتخطت قيمتها إجمالى إيرادات الدولة، والتى بلغت نحو 335.1 مليار جنيه.

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وقالت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إن إعادة جدولة الديون قصيرة الأجل على فترات أطول، هى أول حل طارئ وعاجل يجب التحرك فيه، خاصة أن الفوائد أصبحت تُمثل العبء الأكبر على الموازنة.

وأضافت زهير، أنه يجب التفاوض مع الدول الخليجية أيضًا بالنسبة للودائع الخاصة بها، لتكون طويلة الأجل وتخفيف عبئها على الدولة، وشكلت نسبة الفوائد لإجمالى الإيرادات نحو 142.4% خلال الربع الأول من 2023-2024، أى أن المالية اقترضت نحو 123 مليار جنيه لسداد الفوائد.

وبحسب تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزى المصرى، سجلت ودائع الدول العربية لدى البنك المركزى نحو 15.4 مليار دولار، مُشكلة أكثر من نصف رصيد الديون قصيرة الأجل فى نهاية يونيو 2023، وبلغ إجمالى الودائع الخليجية نحو 29.9 مليار دولار حتى نهاية مارس 2023.

وقال محلل مالى، إن ترشيد الإنفاق عبر خفض فاتورة الدعم، رغم ما له من آثار تضخمية، لكنه سيحد من عجز الموازنة وسيقيد نمو المعروض النقدى عل المدى الطويل، وبالتالى يُخفض بشكل هيكلى التضخم.

وأوضح أن إعادة هيكلة الدين الخارجى بمد أجل الودائع الخليجية سيؤدى لتحسين تصنيف مصر الائتمانى، ويجعل تكلفة الاقتراض مستقبلًا أفضل، لكن فى الوقت نفسه، يعتمد ذلك على تسعير الفوائد على الودائع عند تمديدها.

وذكر أنه مع بدء خفض الفائدة فإن“المالية” قد تكون قادرة على العودة للتوسع فى الاقتراض طويل الأجل، وتخفيف الاعتماد على الأذون قصيرة الأجل، وأضاف أنها ستكون خطوة ضرورية لتقليل حساسية الدين للتغير فى أسعار الفائدة.

وقالت دينا الوقاد، المحلل الاقتصادى فى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن المشكلة تراكمت على مدى السنوات الماضية بسبب الاعتماد على الأموال الساخنة والتوسع فى القروض قصيرة الأجل.

وأضافت أن إعادة هيكلة الدين العام ليست حلًا جذريًا، لأن الفوائد مستمرة فى استنزاف الإيرادات حتى لو أُعيد توزيع استحقاقها على فترات أطول، لأنه عبء مستمر يستنزف الإيرادات، كما أن التوسع فى الاقتراض من الأسواق الخارجية غير مفيد، بسبب ضعف قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى.

ولم يستبعد بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى تأجيل خفض قيمة الجنيه إلى ما بعد الربع الأول من 2024، فى ضوء الضغوط التى واجهتها الموازنة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، خاصة فى ظل الدعم المتوقع من المؤسسات الدولية.

لكنه ذكر أن خفض الجنيه جزئياً لمستوى 39 جنيهًا للدولار والانتقال لنظام سعر الصرف المرن بدلا من الخفض، هو السيناريو المتوقع بجانب إجراء هيكلة للديون، لم يفصح عن مقترح محدد لها.

وقال البنك، إن 3 عوامل تحدد سياسات مصر لسعر الصرف مستقبلاً؛ وهى تكلفة المعيشة، وعجز الموازنة، وشروط صندوق النقد، رغم تغير لهجة الصندوق التشددية بشأن الجنيه، وآفاق التمويل الإضافى من المقرضين متعددى الأطراف والإقليميين فى ظل ارتفاع أهمية موقع مصر الجغرافى.