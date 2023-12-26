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((الدمياطي)) للألبان تستثمر 10 ملايين دولار لإضافة خطوط إنتاج خلال 2024

12/26/2023 2:15:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) مضاعفة الطاقة الإنتاجية لـ300 ألف طن شهري وافتتاح فرع جديد بالقاهرة

تستثمر شركة الدمياطى لمنتجات الألبان، 10 ملايين دولار لإضافة 10 خطوط إنتاج جديدة خلال العام المقبل، فى إطار مساعيها للتوسع نحو التصدير.

قال محمد العباسى، مدير المشتريات والمالية بالشركة، إنه من المخطط استيراد 3 خطوط إنتاج جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل، ضمن خطة لإضافة 10 خطوط باستثمارات 10 ملايين دولار.

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أوضح أن الخطوط الجديدة ترفع الطاقة التشغيلية للشركة لـ 25 خط إنتاج، مشيراً إلى تشغيل تلك الخطوط تباعا خلال عام 2024.

أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف التوسع نحو التصدير، من خلال الاستثمارات الجديدة المزمع ضخها، حيث ستتم زيادة الإنتاجية فى بعض الأصناف والأحجام بجانب إضافة منتجات جديدة.

أشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركة تتراوح بين 100 و150 طنا شهريًا لجميع الأصناف، والمستهدف الوصول بها إلى 300 طن شهريًا مع البدء فى تنفيذ الخطة التوسعية خلال العام المقبل.

العباسي: 50 مليون جنيه مبيعات مستهدفة بنهاية العام الجاري

كشف أن الشركة حققت مبيعات تقدر بنحو 40 مليون جنيه منذ بداية العام، وتستهدف الوصول إلى 50 مليون جنيه بنهاية 2023.

أشار إلى أن الشركة تستهدف إفتتاح فرع جديد بمحافظة القاهرة خلال العام الجديد، بجانب زيادة أسطول سيارات التوزيع،بإضافة 6 سيارات للوصول إلى 18 سيارة بنهاية 2024.

وتقوم الشركة حالياً بتوزيع منتجات بمحافظتى دمياط وبورسعيد من خلال أسطول السيارات التابعة، بجانب الاعتماد على وكلاء بالمحافظات.

لفت إلى أن مساعى الشركة نحو التصدير جاءت لتوفير حصيلة دولارية، بعد معاناتها على مدار العامين الماضيين من صعوبات فى استيراد خاماتها من مواد التعبئة والتغليف وغيرها.

الشركة تتطلع للتصدير للأسواق العربية والخليجية وبعض دول شرق آسيا

أكد حرص“الدمياطى” على المشاركة فى كافة معارض الصناعات الغذائية المحلية والدولية خلال المرحلة المقبلة، للبدء فى الترويج لمنتجاتها أمام العملاء لفتح أسواق خارجية، حيث تستهدف الأسواق العربية والخليجية وبعض دول شرق آسيا مثل إندونيسيا وباكستان وأفريقيا كمرحلة أولى ثم التوجه نحو أوروبا.

تابع:“القوة الشرائية للمستهلكين تأثرت بارتفاع أسعار المنتجات بنسبة تصل لـ 100% خلال عام واحد، فى ظل التغييرات المتتالية التى تطرأ على تكاليف الإنتاج”.

لفت إلى أن سعر اللبن الطبيعى ارتفع بنسبة تصل إلى 90% خلال عام، ليسجل نحو 19 جنيهًا للتر، مقارنة بـ 10 جنيهات خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار اللبن البودرة بنسبة 40%، ليتخطى الطن نحو 180 ألف جنيه، مقارنة بـ 130 ألف جنيه للطن خلال نفس الفترة من العام، وتأثرت أيضًا على غرارها الزيوت النباتية.

لفت إلى أن الشركة سعت نحو تخفيف وطأة ارتفاع تكاليف الإنتاج من خلال تخفيض هامش الربح وتحميل التكلفة بشكل جزئي على أسعار المنتج النهائي لضمان الاستمرارية.

وتأسست شركة الدمياطى لمنتجات الألبان عام 2000 بمدينة دمياط، حيث بدأت بإنتاج نوعين من الجبن وصولا إلى 40 صنفاً بمختلف الأطعمة والأوزان من منتجات الأجبان عالية الجودة والطبيعية 100% و”نباتية الدهن”.

من جانبه، قال هانى شاكر، مدير مبيعات شركة، إن الشركة حصلت على عدة شهادات من بينها شهادة“هيئة سلامة الغذاء” منذ 3 أشهر، و”الأيزو” و”حلال”، و”بكل فخر صنع فى مصر” مؤخرًا.

أضاف لـ”البورصة”، أن“الدمياطى” لديها خطة توسعية خلال العام المقبل، تتضمن إضافة خطوط إنتاج لمنتجات“الشيدر الطبيعى والموزاريلا” بكل أنواعها وأحجامها وغيرها، بجانب زيادة أعداد سيارات التوزيع، وافتتاح فرع بيع جديد فى القاهرة.

لفت إلى أن الشركة اتجهت لضخ استثمارات جديدة بسبب رؤيتها واستراتيجيتها الطموحة لتصبح ضمن أكبر الكيانات المصنعة والمصدرة للأجبان بأنواعها والألبان الطبيعية.

أوضح أن منتجات الشركة تتنوع بين“سمن بلدى وجبن قديم وقريش ونستو وجبن إسطنبولى ورومى وشيدر وموزاريلا، وقشطة“وغيرها.


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