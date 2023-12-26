((الدمياطي)) للألبان تستثمر 10 ملايين دولار لإضافة خطوط إنتاج خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) مضاعفة الطاقة الإنتاجية لـ300 ألف طن شهري وافتتاح فرع جديد بالقاهرة
تستثمر شركة الدمياطى لمنتجات الألبان، 10 ملايين دولار لإضافة 10 خطوط إنتاج جديدة خلال العام المقبل، فى إطار مساعيها للتوسع نحو التصدير.
قال محمد العباسى، مدير المشتريات والمالية بالشركة، إنه من المخطط استيراد 3 خطوط إنتاج جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل، ضمن خطة لإضافة 10 خطوط باستثمارات 10 ملايين دولار.
موضوعات متعلقة
1000 جنيه زيادة بأسعار حديد التسليح بدعم من تحوط التجار ضد الدولار “الصناعات الغذائية” تطالب الحكومة بحل أزمات قطاع الاستزراع السمكي “التموين” تعتزم استيراد 500 ألف طن سكر حال هبوط الأسعار العالمية
أوضح أن الخطوط الجديدة ترفع الطاقة التشغيلية للشركة لـ 25 خط إنتاج، مشيراً إلى تشغيل تلك الخطوط تباعا خلال عام 2024.
أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف التوسع نحو التصدير، من خلال الاستثمارات الجديدة المزمع ضخها، حيث ستتم زيادة الإنتاجية فى بعض الأصناف والأحجام بجانب إضافة منتجات جديدة.
أشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركة تتراوح بين 100 و150 طنا شهريًا لجميع الأصناف، والمستهدف الوصول بها إلى 300 طن شهريًا مع البدء فى تنفيذ الخطة التوسعية خلال العام المقبل. العباسي: 50 مليون جنيه مبيعات مستهدفة بنهاية العام الجاري
كشف أن الشركة حققت مبيعات تقدر بنحو 40 مليون جنيه منذ بداية العام، وتستهدف الوصول إلى 50 مليون جنيه بنهاية 2023.
أشار إلى أن الشركة تستهدف إفتتاح فرع جديد بمحافظة القاهرة خلال العام الجديد، بجانب زيادة أسطول سيارات التوزيع،بإضافة 6 سيارات للوصول إلى 18 سيارة بنهاية 2024.
وتقوم الشركة حالياً بتوزيع منتجات بمحافظتى دمياط وبورسعيد من خلال أسطول السيارات التابعة، بجانب الاعتماد على وكلاء بالمحافظات.
لفت إلى أن مساعى الشركة نحو التصدير جاءت لتوفير حصيلة دولارية، بعد معاناتها على مدار العامين الماضيين من صعوبات فى استيراد خاماتها من مواد التعبئة والتغليف وغيرها. الشركة تتطلع للتصدير للأسواق العربية والخليجية وبعض دول شرق آسيا
أكد حرص“الدمياطى” على المشاركة فى كافة معارض الصناعات الغذائية المحلية والدولية خلال المرحلة المقبلة، للبدء فى الترويج لمنتجاتها أمام العملاء لفتح أسواق خارجية، حيث تستهدف الأسواق العربية والخليجية وبعض دول شرق آسيا مثل إندونيسيا وباكستان وأفريقيا كمرحلة أولى ثم التوجه نحو أوروبا.
تابع:“القوة الشرائية للمستهلكين تأثرت بارتفاع أسعار المنتجات بنسبة تصل لـ 100% خلال عام واحد، فى ظل التغييرات المتتالية التى تطرأ على تكاليف الإنتاج”.
لفت إلى أن سعر اللبن الطبيعى ارتفع بنسبة تصل إلى 90% خلال عام، ليسجل نحو 19 جنيهًا للتر، مقارنة بـ 10 جنيهات خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار اللبن البودرة بنسبة 40%، ليتخطى الطن نحو 180 ألف جنيه، مقارنة بـ 130 ألف جنيه للطن خلال نفس الفترة من العام، وتأثرت أيضًا على غرارها الزيوت النباتية.
لفت إلى أن الشركة سعت نحو تخفيف وطأة ارتفاع تكاليف الإنتاج من خلال تخفيض هامش الربح وتحميل التكلفة بشكل جزئي على أسعار المنتج النهائي لضمان الاستمرارية.
وتأسست شركة الدمياطى لمنتجات الألبان عام 2000 بمدينة دمياط، حيث بدأت بإنتاج نوعين من الجبن وصولا إلى 40 صنفاً بمختلف الأطعمة والأوزان من منتجات الأجبان عالية الجودة والطبيعية 100% و”نباتية الدهن”.
من جانبه، قال هانى شاكر، مدير مبيعات شركة، إن الشركة حصلت على عدة شهادات من بينها شهادة“هيئة سلامة الغذاء” منذ 3 أشهر، و”الأيزو” و”حلال”، و”بكل فخر صنع فى مصر” مؤخرًا.
أضاف لـ”البورصة”، أن“الدمياطى” لديها خطة توسعية خلال العام المقبل، تتضمن إضافة خطوط إنتاج لمنتجات“الشيدر الطبيعى والموزاريلا” بكل أنواعها وأحجامها وغيرها، بجانب زيادة أعداد سيارات التوزيع، وافتتاح فرع بيع جديد فى القاهرة.
لفت إلى أن الشركة اتجهت لضخ استثمارات جديدة بسبب رؤيتها واستراتيجيتها الطموحة لتصبح ضمن أكبر الكيانات المصنعة والمصدرة للأجبان بأنواعها والألبان الطبيعية.
أوضح أن منتجات الشركة تتنوع بين“سمن بلدى وجبن قديم وقريش ونستو وجبن إسطنبولى ورومى وشيدر وموزاريلا، وقشطة“وغيرها.
MENAFN26122023000202011048ID1107658940