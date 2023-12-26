توقعات بنمو أداء شركات القطاع المالي غير المصرفي خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إجمالى التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة، خلال الربع الثالث من العام الجارى، والذى بلغت قيمته 192.2 مليار جنيه.

وتوقعت بعض الشركات العاملة بالقطاع نمو الإقبال على التمويلات بأنواعها خلال الفترات المقبلة، على أن يكون التمويل العقارى الأكثر تأثرًا بشكل سلبى نتيجة ارتفاع الفائدة وأسعار الوحدات.

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وبلغ حجم التمويل العقارى الممنوح من الشركات 2.44 مليار جنيه خلال الربع الثالث 2023، مقابل 4.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2022، بنسبة تراجع 41.56%.

ووصل عدد عقود التمويل العقارى إلى 1245 عقد فى الربع الماضى، مقابل 2949 عقدا فى الفترة المناظرة من عام 2022، بمعدل تراجع 57.78%.

قال خالد حاتم، العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى الدولى للتمويل العقارى، إن تراجع أداء نشاط التمويل العقارى يرجع لارتفاع معدلات الفائدة، والتى أدت إلى زيادة قيمة الأقساط، ونتج عنها زيادة نسبة قيمة القسط من الدخل وانخفاض قيمة التمويل الممكن الحصول عليه.

وبلغ عدد عقود التمويل العقارى 3590 عقدا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، مقابل 8489 عقدا خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة تراجع 57.7%.

وأضاف حاتم، أن زيادة قيمة الوحدات المتاحة للبيع فى المشاريع والوحدات المملوكة للأفراد أثر سلبًا على أداء النشاط، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع تكاليف البناء والمعتمدة بنسبة كبيرة على مكون يتم استيراده من الخارج، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه.

وأوضح أن انخفاض قيمة الجنيه أدى الى دخول رؤوس أموال من مستثمرين من الخارج مصريين أو غير مصريين للاستثمار فى السوق العقارى فى مصر، مشيراً إلى أن زيادة حجم الأعمال فى الربع الأخير من العام مرتبط بنسبة كبيرة بشراء محافظ عقارية بنسبة عالية والمتوقع استمراره لمنتصف عام 2024.

وقال إن شركة العربى الأفريقى للتمويل العقارى، تستهدف زيادة حجم أعمالها من النشاط خلال 2024 بحوالى 30%، وخاصة بعد التحسن التدريجى الذى شهده أداء النشاط خلال الشهور الأخيرة من العام.

فى سياق متصل، ارتفع إجمالى قيمة التمويل الاستهلاكى الممنوح خلال الربع الثالث بنسبة 60% على أساس سنوى، ليسجل 12.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2023، مقابل 7.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

ووفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكى إلى أكثر من 811 ألف عميل خلال الربع الثالث من العام الحالى، مقارنة بنحو 686 ألف عميل خلال الفترة المناظرة من 2022، ليحقق نموًا بنسبة 18.2%.

واستحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكى الممنوح، ليسجل 4.89 مليار جنيه وبنسبة 40.40% من إجمالى قيمة التمويل الممنوح، وجاء فى المركز الثانى الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بقيمة 2.95 مليار جنيه، وبنسبة 24.34% من إجمالى قيمة التمويل الممنوح.

وقال أحمد أسامة، العضو المنتدب لشركة درايف للتمويل الاستهلاكى، إن الشركة تسعى لمضاعفة قيم التمويلات الممنوحة من قبلها خلال العام القادم، مقارنة بعام 2023.

وأشار إلى أن معدل التمويل الاستهلاكى الممنوح خلال العام الحالى أظهر معدلات إيجابية مقارنة بالعام الماضى، حيث صارت التمويلات الممنوحة شهريًا فى حدود 4 مليارات جنيه، مقابل تمويلات بنحو 2.5 مليار شهريًا خلال العام السابق.

وتوقع أن تستمر قيمة التمويلات الممنوحة خلال الربع الأخير من العام فى النمو، موضحًا أن وقف الاستيراد سيكون أكبر تحدى خلال الفترة المقبلة، أمام زيادة عدد العمليات ونمو القطاع.

وأوضح أن التمويلات الاستهلاكية خلال العام القادم ستواجه بعد الضغوط المتعلقة بتوفر السلع الأساسية، وتأثر القوى الشرائية بذلك فى ظل هذه الضغوطات، ورغم ذلك فإن حجم التمويلات الممنوحة سينمو أو سيستمر عند نفس المستويات المحققة خلال العام الحالى.

وارتفعت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 27% خلال الربع الثالث من العام الجارى، لتسجل 45.2 مليار جنيه خلال الفترة، مقارنة بمبلغ 35.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما انخفضت أعداد المستفيدين من هذه التمويلات بنسبة 2% لتتراجع إلى 3.82 مليون مستفيد خلال الربع الثالث من 2023، مقارنة بعدد 3.88 مليون مستفيد خلال الربع الثالث من العام الماضى.

واحتلت الشركات صدارة الممولين، لتستحوذ على 63.03% من إجمالى قيمة الأرصدة، وبلغت قيمتها 28.5 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 21.1 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة، كما نمت أعداد المستفيدين بشكل طفيف لتسجل نحو 1.8 مليار مستفيد، مقابل 1.7 مليار مستفيد فى الفترة المقابلة.