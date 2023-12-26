أين يرسو الخلاف بين ((الصحة)) و((الأطباء)) على قانون المنشآت الطبية؟

يترقب مستثمرو القطاع الصحى ما سيؤول إليه مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، الذى أعدته وزارة الصحة والسكان تمهيداً للعرض على مجلس النواب، خاصة بعد إعلان نقابة الأطباء المصريين رفضها المبدئى لمشروع القانون.

قال خالد سمير، وكيل غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية، إن مشروع القانون غير واضح ولم تطلع عليه الغرفة، وننتظر طرحه من خلال مجلس النواب للتعليق عليه، وسنسعى إلى إضافة المزيد من التيسيرات لرفع الأعباء عن القطاع.

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وقال على عوف رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن قانون المنشآت الصحية بحاجة إلى بعض التعديلات من خلال تحمل الدولة جزء من تكاليف التراخيص لانعكاس ذلك على المواطن.

وأضاف عوف لـ((البورصة))، أن الدولة تتطلع إلى تعزيز الاستثمارات فى القطاع الطبى من خلال زيادة عدد المستشفيات وتحفيز الاستثمارات الحالية أو جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى السوق، ومشروع القانون سيساهم فى ذلك وفق ضوابط معينة.

وأوضح أن تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية فى مشروع القانون الجديد سيفتح الباب لدخول مستثمرين جدد.

وأشار إلى أن الميزة الإيجابية لمشروع القانون هو مساهمته فى تحسين الخدمات التى تتعامل بها المستشفيات الحكومية مع المواطن.

وقال خالد عبدالرحمن، مدير علاقات المستثمرين بمستشفى النزهة الدولى، إن مشروع القانون يشكل عبئا على القطاع الطبى، نظراً لاعتماده على زيادة التكلفة المالية بصورة كبيرة من خلال المغالاة فى الغرامات والتراخيص.

وأوضح أن المستشفيات تحتاج فى البداية إلى رخصة الإنشاء فقط، وإلزام المستشفيات باستخراج التراخيص كل 5 سنوات يؤدى إلى زيادة تكاليف الخدمات المقدمة من المستشفيات للمواطنين.

فيما قالت نقابة الأطباء، فى بيان، إن مشروع القانون الجديد غالى فى رسوم التراخيص، والتى قدرت بـ2.5 مليون جنيه عند ترخيص مستشفى يضم 50 سريراً، ما يجعل معظم المنشآت الطبية الخاصة تابعة فقط لجهات استثمارية مصرية أو أجنبية.

وقال أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المجلس لم يتلقى حتى الآن مسودة مشروع قانون المنشآت الطبية من وزارة الصحة والسكان، وتابع:“لكن حالة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعى تؤكد عدم رضا أغلب أطراف القطاع عن الصيغة المبدئية للقانون”.

وأضاف حاتم لـ((البورصة))، أن اللجنة ستناقش مشروع القانون فى حضور جميع الأطراف ولن يتم الموافقه عليه إلا بعد توافق جميع الأطراف المعنية بالقطاع الطبى.

وسمح المشروع بإنشاء مراكز خاصة للرعاية الصحية الأولية والتطعيمات، وإنشاء مراكز خاصة للنقل الإسعافى، بدلاً من تبعية الخدمات الإسعافية لوزارة الصحة.

بالإضافة إلى إنشاء غرف عمليات كبرى فى المراكز الطبية، سواء مركز طبى أو مستشفى وإنشاء فروع للمستشفيات الأجنبية فى مصر، مقابل استيفاء شروط تشغيل المستشفى الأم بالخارج، مع عدم تحديد أى نسبة لتملك غير المصريين.

وقالت سلمى عبد الحى، محلل قطاع الأدوية بشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، إن نمو قطاع الرعاية الصحية والأدوية يرجع بشكل أساسى لزيادات الأسعار التى شهدها القطاع، وعلى الرغم من تراجع المبيعات بسبب ظروف الاستيراد وقلة المنتجات فى الأسواق، ولكن استفاد السوق من الإقبال على خدمات الرعاية الصحية.

وتوقعت عبدالحى، أن يستطيع القطاع تعزيز الأداء الإيجابى خلال العام القادم، نظرًا لطبيعة القطاع، الذى غالبًا ما تكون ثلث إيراداته من زيادة المبيعات والثلثين من زيادة الأسعار، لكن هذا العام شهد نموًا فى الأسعار فقط.

وأضافت أن سهم ابن سينا فارما، كان الأفضل أداءً بين أسهم القطاع خلال العام الجارى، حيث تحرك السهم خلال العام بشكل جيد، كما كانت الشركة الأفضل أداءً من حيث نتائج الأعمال، بجانب شركة راميدا.

وأشار هشام حمدى، محلل استهلاكى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إلى أن مشروع قانون المنشآت الطبية، سوف يمثل عبئًا بشكل كبير على الأطباء المبتدئين بالأخص.

وأوضح أن تكلفة التراخيص لن تمثل أزمة للشركات المالكة للمستشفيات، مقارنة بالتكلفة الاستثمارية التى تتكبدها الشركات بشكل مستمر فى ظل زيادة التكاليف.

وتوقعت نقابة الأطباء فى بيانها أن يضاعف القانون الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية، وارتفاع معدلات استقالة الأطباء، وندرة بعض التخصصات فى مجال الرعاية الصحية.

وأضافت، أن مشروع القانون سوف يتسبب فى هجرة الأطباء، وزيادة عجز الخدمة الطبية بسبب النص على عقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية المرتفعة، إلى جانب منح وزير الصحة سلطات استثنائية تؤدى إلى عدم توحيد المعايير.

وألزم مشروع القانون الأطباء المصريين العاملين فى القطاع الحكومى بالحصول على موافقة جهة عملهم، سواء لفتح عيادة خاصة أو العمل فى أى منشأة طبية أخرى.