المركزي: البنوك إجازة الإثنين المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الإثنين الموافق الأول من يناير المقبل.
وأوضح البنك، في بيان له مساء اليوم، أن ذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر الحالي.
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وأشار البنك إلى أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير المقبل.
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