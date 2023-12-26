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المركزي: البنوك إجازة الإثنين المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية 2023

12/26/2023 2:15:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الإثنين الموافق الأول من يناير المقبل.

وأوضح البنك، في بيان له مساء اليوم، أن ذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر الحالي.

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وأشار البنك إلى أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير المقبل.

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