القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة في البحر الأحمر لمنعها من التوجه لدولة الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
صنعاء/PNN/قال مصدر ملاحي يمني، إن القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة "إم إس سي" في البحر الأحمر لمنعها من التوجه إلى دولة الاحتلال.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حادث على مقربة من سفينة على بعد حوالي 60 ميلا بحريا من الحديدة غربي اليمن، مشيرة إلى انفجار صواريخ على بعد 4 أميال بحرية من موقع السفينة.
وأوضحت الهيئة أنها تلقت تقريرين عن رؤية مسيّرات عقب انفجارين شوهدا على بعد نحو 5 أميال بحرية من السفينة المستهدفة، وأضافت أن السفينة المستهدفة تتواصل مع قوات التحالف مع تقارير تفيد بسلامتها وطاقمها.
ومن جانبها، أعلنت البحرية الهندية في وقت متأخر أمس الاثنين أنها قررت نشر سفن مدمرة مزودة بصواريخ موجهة في بحر العرب، في مسعى "للحفاظ على وجود رادع".
جاء ذلك ردا على تعرض سفينة تجارية تابعة لدولة الاحتلال لهجوم قبالة الساحل الهندي في مطلع الأسبوع.
وكانت القوات المسلحة اليمينة استهدفت عدة سفن واحتجزت أخرى في البحر الأحمر، كانت متوجهة لدولة الاحتلال، وأكدت أنها مستمرة في استهداف السفن المتجهة لدولة الاحتلال لحين وقف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاعة.
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