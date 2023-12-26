القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة في البحر الأحمر لمنعها من التوجه لدولة الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) صنعاء/PNN/قال مصدر ملاحي يمني، إن القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة "إم إس سي" في البحر الأحمر لمنعها من التوجه إلى دولة الاحتلال.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن حادث على مقربة من سفينة على بعد حوالي 60 ميلا بحريا من الحديدة غربي اليمن، مشيرة إلى انفجار صواريخ على بعد 4 أميال بحرية من موقع السفينة.

وأوضحت الهيئة أنها تلقت تقريرين عن رؤية مسيّرات عقب انفجارين شوهدا على بعد نحو 5 أميال بحرية من السفينة المستهدفة، وأضافت أن السفينة المستهدفة تتواصل مع قوات التحالف مع تقارير تفيد بسلامتها وطاقمها.

ومن جانبها، أعلنت البحرية الهندية في وقت متأخر أمس الاثنين أنها قررت نشر سفن مدمرة مزودة بصواريخ موجهة في بحر العرب، في مسعى "للحفاظ على وجود رادع".

جاء ذلك ردا على تعرض سفينة تجارية تابعة لدولة الاحتلال لهجوم قبالة الساحل الهندي في مطلع الأسبوع.

وكانت القوات المسلحة اليمينة استهدفت عدة سفن واحتجزت أخرى في البحر الأحمر، كانت متوجهة لدولة الاحتلال، وأكدت أنها مستمرة في استهداف السفن المتجهة لدولة الاحتلال لحين وقف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاعة.