طهران: اغتيال موسوي ستكون له تداعيات وخيمة على إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
''طهران/PNN/قال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، إن اغتيال مستشار الحرس الثوري رضي موسوي جريمة ستكون لها تداعيات وخيمة على "إسرائيل".
وكانت إيران تعهدت -أمس الاثنين- بالرد على اغتيال موسوي في عدوان جوي إسرائيلي على منطقة السيدة زينب قرب العاصمة السورية دمشق.
وحسب وكالة تسنيم الإيرانية، كان موسوي أحد كبار قادة الحرس الثوري في سوريا، كما أنه كان أحد المقربين من قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، الذي اغتيل في غارة أميركية أثناء مغادرته مطار بغداد في يناير/كانون الثاني 2020.
MENAFN26122023000205011050ID1107658934
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.