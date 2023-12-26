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طهران: اغتيال موسوي ستكون له تداعيات وخيمة على إسرائيل

12/26/2023 2:14:21 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) ''طهران/PNN/قال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، إن اغتيال مستشار الحرس الثوري رضي موسوي جريمة ستكون لها تداعيات وخيمة على "إسرائيل".

وكانت إيران تعهدت -أمس الاثنين- بالرد على اغتيال موسوي في عدوان جوي إسرائيلي على منطقة السيدة زينب قرب العاصمة السورية دمشق.

وحسب وكالة تسنيم الإيرانية، كان موسوي أحد كبار قادة الحرس الثوري في سوريا، كما أنه كان أحد المقربين من قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، الذي اغتيل في غارة أميركية أثناء مغادرته مطار بغداد في يناير/كانون الثاني 2020.

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