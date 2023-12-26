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الاحتلال يقتحم دير قديس غرب رام الله

12/26/2023 2:14:21 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قرية دير قديس،
غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية دير قديس، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.


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