الاحتلال يقتحم دير قديس غرب رام الله
التاريخ
12/26/2023 2:14:21 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قرية دير قديس،
غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية دير قديس، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.
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