سلسلة غارات إسرائيلية على عدد من البلدات في جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN/شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، سلسلة من الغارات الجوية على عدد من البلدات في جنوب لبنان.
واستهدفت الغارات بلدات: ميس الجبل ومروحين وعديسة، ومنطقة المعلية بين بلدتي الحنية والعزية.
كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات: راشيا الفخار، وطير حرفا، والناقورة، والضهيرة، وعلما الشعب، ومركبا.
MENAFN26122023000205011050ID1107658931
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.