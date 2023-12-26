رئيس أركان جيش الاحتلال يمهد لإعلان وقف العدوان على غزة بشكله الحالي

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/قال رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، إنه على وشك استكمال عملية "تفكيك" كتائب حماس في شمال القطاع.

وزعم قائلا: لقد قمنا بقتل عدد كبير من المسلحين الفلسطينيين، وأسرنا عدة مئات، لكن في هذه

المناطق المبنية والمكتظة يوجد مقاتلون فلسطينيون يرتدون الزي المدني - لا يمكننا قتلهم جميعا، وعلى ما يبدو سنواجه المزيد منهم في المنطقة وسنواصل ملاحقتهم. الآن نركز جهودنا في جنوب القطاع - خان يونس ومخيمات وسط القطاع.

وأضاف: ليس سهلا تحقيق اهداف الحرب. الحرب ستستمر أشهر عديدة وسنعمل بطرق ووسائل مختلفة حتى نستطيع الحفاظ على الإنجازات على المدى البعيد. ليس هناك حلول سحرية، وليس هناك طرق قصيرة، في عملية تفكيك منظمة "إرهابية" بشكل عميق إنما قتال حازم وصلب، على حد زعمه.

وتابع هرتسي هاليفي سنصل إلى قيادة حماس حتى لو تطلب الأمر أسبوعا أو أشهرا