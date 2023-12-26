رئيس أركان جيش الاحتلال يمهد لإعلان وقف العدوان على غزة بشكله الحالي

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/قال رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، إنه على وشك استكمال عملية "تفكيك" كتائب حماس في شمال القطاع.
وزعم قائلا: لقد قمنا بقتل عدد كبير من المسلحين الفلسطينيين، وأسرنا عدة مئات، لكن في هذه
المناطق المبنية والمكتظة يوجد مقاتلون فلسطينيون يرتدون الزي المدني - لا يمكننا قتلهم جميعا، وعلى ما يبدو سنواجه المزيد منهم في المنطقة وسنواصل ملاحقتهم. الآن نركز جهودنا في جنوب القطاع - خان يونس ومخيمات وسط القطاع.
وأضاف: ليس سهلا تحقيق اهداف الحرب. الحرب ستستمر أشهر عديدة وسنعمل بطرق ووسائل مختلفة حتى نستطيع الحفاظ على الإنجازات على المدى البعيد. ليس هناك حلول سحرية، وليس هناك طرق قصيرة، في عملية تفكيك منظمة "إرهابية" بشكل عميق إنما قتال حازم وصلب، على حد زعمه.
وتابع هرتسي هاليفي سنصل إلى قيادة حماس حتى لو تطلب الأمر أسبوعا أو أشهرا
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