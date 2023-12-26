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المستشفى الميداني الاردني بنابلس يشكل ملاذا صحيا وعلاجيا لآلاف الفلسطينيين

12/26/2023 10:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في ظل ما يعانيه الفلسطينيون من عدوان غاشم يستهدف قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة ومع نقص الادوية والمستلزمات الطبية التي تشهدها الاراضي الفلسطينية يشكل المستشفى الميداني الاردني/1 في مدينة نابلس ملاذا صحيا وعلاجيا لهم.
ويعد المستشفى وجهة لآلاف الفلسطينيين خاصة المحتاجين والفقراء ومحدودي الدخل والعمال والموظفين بعد طرد اسرائيل لآلاف العمال ومنعهم من العمل داخل الاراضي المحتلة عام 48 تحديدا منذ 7 تشرين الاول الماضي وتوقف الموظفين الفلسطينيين عن تلقي رواتبهم.
وأكد مدير المستشفى الميداني نابلس /1 المقدم الطبيب فادي معايطة، لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، أنه وبإرادة ملكية سامية تم إرسال المستشفى الى محافظة نابلس لدعم الاشقاء الفلسطينيين ومساندتهم وتلبية احتياجاتهم الصحية، حيث بدأ عمله بتاريخ 23‏ تشرين الثاني الماضي.

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