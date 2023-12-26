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جيش الاحتلال يعيد جثامين شهداء فلسطينيين

12/26/2023 10:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جثامين 80 شهيداً فلسطينياً، استشهدوا بنيرانه، في قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم.


ونقلت قناة الجزيرة، أن جيش الاحتلال كان قد احتجز جثامين الشهداء من مدينة غزة وشمال القطاع.


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