جيش الاحتلال يعيد جثامين شهداء فلسطينيين
التاريخ
12/26/2023 10:10:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جثامين 80 شهيداً فلسطينياً، استشهدوا بنيرانه، في قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم.
ونقلت قناة الجزيرة، أن جيش الاحتلال كان قد احتجز جثامين الشهداء من مدينة غزة وشمال القطاع.
MENAFN26122023000208011052ID1107658595
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.