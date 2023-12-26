1000 طفل من غزة بُترت أطرافهم دون تخدير جراء العدوان على القطاع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إن حوالي 1000 طفل حتى الان بُترت أطرافهم دون تخدير، خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
وأضافت المنظمة، أن السماح باستمرار القصف يعني السماح بالمزيد من قتل الأطفال.
وكانت وزارة الصحة في غزة قالت:" إن ما يقارب الــ 70 % من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء". معا
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