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1000 طفل من غزة بُترت أطرافهم دون تخدير جراء العدوان على القطاع

12/26/2023 10:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إن حوالي 1000 طفل حتى الان بُترت أطرافهم دون تخدير، خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
وأضافت المنظمة، أن السماح باستمرار القصف يعني السماح بالمزيد من قتل الأطفال.
وكانت وزارة الصحة في غزة قالت:" إن ما يقارب الــ 70 % من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء". معا




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