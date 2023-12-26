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الحنيفات: 20 % نسبة مساهمة القطاع الزراعي في مجمل الاقتصاد الوطني

12/26/2023 10:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي يصل إلى 20 بالمئة من مجمل الاقتصاد الوطني، ما يحقق وفرا وأمنا غذائيا واجتماعيا، والعديد من فرص العمل والتشغيل وإنتاج مصادر غذائية جديدة.


وأضاف الحنيفات، خلال محاضرة في جامعة آل البيت اليوم الثلاثاء، بعنوان " واقع القطاع الزراعي والحلول التسويقية"، أن المملكة تنتج 61 بالمئة من الاستهلاك المحلي من المنتجات الزراعية، لافتا إلى أن المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها تصل إلى أكثر من 50 دولة بالعالم.

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