الحنيفات: 20 % نسبة مساهمة القطاع الزراعي في مجمل الاقتصاد الوطني

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي يصل إلى 20 بالمئة من مجمل الاقتصاد الوطني، ما يحقق وفرا وأمنا غذائيا واجتماعيا، والعديد من فرص العمل والتشغيل وإنتاج مصادر غذائية جديدة.
وأضاف الحنيفات، خلال محاضرة في جامعة آل البيت اليوم الثلاثاء، بعنوان " واقع القطاع الزراعي والحلول التسويقية"، أن المملكة تنتج 61 بالمئة من الاستهلاك المحلي من المنتجات الزراعية، لافتا إلى أن المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها تصل إلى أكثر من 50 دولة بالعالم.
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