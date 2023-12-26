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جامعة الزرقاء تحصل على زمالة برنامج قادة الإبتكار العالمية 2024

12/26/2023 10:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -حصل مدير مركز الأبحاث الصيدلانية بجامعة الزرقاء الدكتور أنس الشيشاني، على زمالة برنامج "قادة الإبتكار" العالمي LIF Global 2024، والمقدمة من الأكاديمية الملكية البريطانية للهندسة.

وحضر الإجتماع، الذي نظمه الشريك المحلي في الأردن المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا برعاية الأمين العام للمجلس الدكتور مشهور الرفاعـي، رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي، وعميد كلية الصيدلة الدكتورة أحلام الكيلاني.

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