Tuesday, 26 December 2023 08:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلطة اقليم البترا تلتقي وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

12/26/2023 10:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، لدى لقائه اليوم الثلاثاء، وفداً من برنامج الأمم المتحدة الدولي الانمائي، على الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السلطة لتنظيم المحمية الأثرية، ورؤيتها الاستراتيجية، وأهم المشاريع المنوي تنفيذها بالشراكة مع مختلف الجهات الداعمة لرؤية السلطة.


وأكد بريزات، أن البترا وجهة سياحية عالمية، ويجب علينا جميعا ترسيخ الجهود لتسويقها وتطوير المنتج السياحي فيها بأعلى المعايير الملائمة للسياحة العالمية، في ظل توجيهات جلالة الملك لتعزيز الرؤية الاقتصادية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN26122023000208011052ID1107658591

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث