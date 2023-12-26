خالد القاسمي: هدفنا دعم رياضة المرأة العربية لدورها المتميز في مسيرة التنمية الشاملة

تستعد الشارقة لاستضافة النسخة السابعة من «دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات» والتي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال الفترة من 2 حتى 12 فبراير المقبل. وكانت اللجنة المنظمة العليا للدورة، قد اعتمدت 8 ألعاب تتنافس عليها الفرق والأندية من كل البلدان العربية، وهي: كرة الطائرة، وكرة الطاولة، وكرة السلة، والرماية والقوس والسهم، والمبارزة، وألعاب القوى والكاراتيه.



رؤية

من جانبه، أكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة حرص الشارقة على احتضان وتنظيم الفعاليات ذات البعد التنموي الاجتماعي، مشيراً إلى أن البطولة تجسد رؤية وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حول أهمية دعم وتطوير قطاع رياضة المرأة العربية، لما يمثله من دلالات على ثقافة ومواقف المجتمعات الراقية والمتقدمة، ولدوره الكبير في تمكين النساء والفتيات ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشارك فيها المرأة على مبدأ أفضلية القدرات والمواهب وتكافؤ الفرص.

وقال الشيخ خالد القاسمي: «نظراً لأهمية الرياضة قامت الأمم المتحدة بإدراجها ضمن العوامل التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووصفتها بأنها أداة فعالة التكلفة ومرنة لتعزيز أهداف والتنمية، وأكدت دور الرياضة الحيوي في تحقيق القرارات المتعددة الصادرة عن الجمعية العامة وذات الصلة بالتقدم الاجتماعي».

مؤشر

وبين الشيخ خالد القاسمي، أن البطولة المنتظرة ليست مجرد حدث رياضي موسمي، بل تحمل الكثير من العبر والدلالات، موضحاً أنها تهدف إلى تقدير جهود المرأة والاعتراف بمنجزاتها من قبل الجمهور والمجتمعات والتأكيد على احتضان طموحاتها من خلال الرسائل التي تنقلها الدورة للمتابعين.

وقال: «تؤكد البطولة على أن ممارسة الرياضة حق طبيعي للمرأة في كل مجتمع، وهو ما يترجم رؤية إمارة الشارقة وتوجهاتها حول بناء الإنسان جسدياً وفكرياً، وينسجم مع مساعي الحكومات حول العالم ومنظمات المجتمع المدني حول تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الرياضة بمختلف تخصصاته».

وتابع الشيخ خالد القاسمي: «لكل هذه الأسباب التي ذكرناها وغيرها الكثير، اخترنا هذا العام أن تكون المرأة الرياضية هي محور الحدث ومحط اهتمام الجميع، ويترجم ذلك الشعار الذي اخترناه للدورة السابعة «لكل بطلة حكاية ترويها الملاعب» لنروي حكايات بطلاتنا ونقدمهن نموذجاً تنموياً ملهماً ليس للمرأة العربية فقط بل ولجميع النساء حول العالم».

مشاركة

من جهتها، دعت اللجنة الفرق والأندية العربية للمشاركة في النسخة السابعة من الدورة وذلك من خلال التواصل مع الاتحادات الرياضية المحلية، كما رحبت اللجنة المنظمة للبطولة بكل الأندية الرياضية، للمشاركة من أجل تعزيز روح الوحدة والتنافس والتمكين، معلنة الاستقبال بكل التخصصات التي تشملها الألعاب المعتمدة.

كما أعلنت اللجنة عن تمديد موعد التسجيل للحدث الرياضي النسوي الأكبر في المنطقة حتى 31 ديسمبر الجاري، استجابة للطلب المتزايد من قبل الأندية في جميع أنحاء الوطن العربي. وأكدت اللجنة أن ساحات التنافس في إمارة الشارقة تفخر باحتضان المرأة الرياضية من مختلف البلدان العربية لبناء العلاقات وتعزيز التواصل على المستوى الفردي وعلى مستوى الفرق والمؤسسات الرياضية، موضحة أن دعم وتطوير قطاع رياضة المرأة العربية يتطلب التنسيق والتواصل الدائم بين رواد القطاع من مختلف الدول العربية.

وشهدت الدورة السابقة من البطولة، مشاركة واسعة من أكثر من 1050 بين لاعبات وأعضاء الجهاز الإداري، ممثلين عن 78 نادياً من 18 دولة عربية، كما استضافت 131 حكماً للمنافسات، وحظيت بتغطية إعلامية محلية وعربية واسعة من 519 جهة إعلامية.





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