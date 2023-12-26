الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم مرتين .. بوتيياس نجمة برشلونة تخضع لجراحة في الركبة

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء أن نجمته أليكسيا بوتيياس تحتاج إلى الخضوع لجراحة لعلاج مشكلة في الركبة اليسرى.

وتعرضت بوتيياس الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم مرتين والمتوجة مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للسيدات ومع برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا، لقطع في الرباط الصليبي للركبة العام الماضي وغابت عن بطولة يورو 2022.

وعادت نجمة خط وسط برشلونة قبل انطلاق كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا، وهي البطولة التي توج الماتادور الإسباني بلقبها للمرة الأولى.

وأوضح برشلونة أن "بوتيياس ستخضع غدا الأربعاء لجراحة في الركبة اليسرى ، وسيصدر النادي بيانا رسميا بمجرد انتهاء الجراحة".

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