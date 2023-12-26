ألمانيا تسجل تراجعاً ملحوظاً في أسعار الوقود في العام 2023





سجلت ألمانيا في العام الحالي تراجعاً ملحوظاً في أسعار الوقود ولا سيما في أسعار الديزل مقارنة بسنة 2022.

ووفقاً لحسابات نادي السيارات، فإن متوسط السعر السنوي للديزل في كل أنحاء ألمانيا سيبلغ 1.72 يورو لكل لتر إذا لم تكن هناك قفزات حادة بمقدار يتألف من رقمين من السنتات في الأيام الأخيرة من العام، وأشار النادي إلى أن متوسط السعر السنوي للتر الديزل سيسجل بذلك تراجعاً بمقدار يزيد على 22 سنتاً مقابل القيمة القياسية التي سجلها في سنة 2022.

وفي سياق متصل، سجل سعر البنزين السوبر فئة إي 10 انخفاضاً في العام الحالي، ولكن بمقدار نحو سبعة سنتات فقط ليصل إلى 1.79 يورو للتر.

ومع ذلك، يعد سعر الديزل وسعر البنزين ثاني أعلى سعرين لهما في كل العصور.

يذكر أن سعر كلا النوعين من الوقود انخفض بشكل ملحوظ عن متوسط القيم السنوية وذلك بعد اتجاه هبوطي استمر على مدار شهرين، وتشير توقعات كريستيان لابرر خبير الوقود في نادي السيارات إلى أن من الممكن أن يستمر سعر كلا النوعين عند المستوى نفسه.

وقال لابرر: «بالنسبة لسنة 2024، أشعر بتفاؤل حذر بأن البنزين سيكون على المستوى الراهن وهو مستوى أقل استرخاء؛ ومن الممكن لسعر الديزل أن يتراجع إذا حدث في الربيع التراجع المعتاد لهذا الفصل من السنة مع نهاية موسم التدفئة».

وفي الوقت نفسه قيد لابرر توقعاته قائلاً إن المسألة بوجه عام تتوقف بشدة على سعر النفط الذي يمكن أن يرتفع بقوة في حال وقوع أزمات عالمية.

ومن الممكن توقع حدوث قفزة صغيرة في سعر الوقود مع مطلع العام الجديد في حال ارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح لابرر أن هذا يعني ارتفاعاً بمقدار 4.3 سنتات في سعر لتر البنزين إي 10 وارتفاعاً بمقدار 4.7 سنتات في سعر لتر الديزل.

ونصح لابرر بالتزود بالوقود مبكراً قبل مطلع العام قائلاً: «من المحتمل أن تتوقع شركات النفط هذا الارتفاع في السعر على الأقل جزئياً قبل بضعة أيام من العام الجديد».